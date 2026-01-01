Essecer
5 ta qo'shiq
#Pop musiqa
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Essecer
Возмездие
00:42
Essecer
Жатва
00:40
Essecer
ШАБАШ (Дочери Ночи)
00:39
Essecer
Последний писатель
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Часовщик
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Essecer
Yangi qo'shiqlar
Mirjalol Nematov, Dilnoz — Yurakda sevgi
Елена Карпук — Ну разве же я бабка
SlawikXSound — Разбойница
Орёл — We are here
Гектор — Как мало тех
Artvenka — Стрелец, ловец сердец
Moonwalkersmusic — До конца
Black Barny — Королівство кривих
DJ PR — Дэвушка, ты что творишь
Госпожа Эвелин — Что бы то ни было
Лялька — Я, этот, пью этот
Moonwalkersmusic — Нас не согнуть
Медленный Автобус — Реальность привет
Я про рок — Марионетки
Music soul — А ты живи моя любовь
Yilning xitlari
Jaloliddin Ahmadaliyev — Yugurganniki mas Buyurganniki
Izzatbek Holiqov — 20 sevib qoldim 30 yoshni
Afruza — Olamda yo'q
AGA — Xushla mani
Afruza — Ko'rolmaslar ko'rib qo'ysin bunday sevgi olamda yo'q
Jaloliddin Ahmadaliyev — Chaqirsam
Yulduz Usmonova — Ashnaqa Dee, Ashnaqa Hozirgi bollar mashnaqa Pomada (feat. Abdul Malik Ergashov)
Jaloliddin Ahmadaliyev — Sen turganda
baqzhvn — Махаббатым (Lola cover Qazaq Edition)
Yangi trend — Bilmas edim, dard berar (O'zbek tilida)
Yulduz Usmonova, Xamdam Sobirov — Daryo daryo
Boburbek Arapbaev, Roshka — Duymasi
Yorqinxo'ja Umarov — Million
Umida Erkinova — Magan Unagan
Gulinur, Tolib Musofir — Gulixonim
Mashhur ijrochilar
Jaloliddin Ahmadaliyev
Mirjalol Ne'matov
Xamdam Sobirov
Yulduz Usmonova
Ozoda Nursaidova
Sevinch Ismoilova
Xurshid Rasulov
Nodiraxon Subhonova
Gulinur
Dildora Niyozova
Tolib Musofir
Xurshidbek Qahhorov
Gut1k
Ulug'bek Yulchiyev
G'aybulla Tursunov
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
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