Zarif Qodirov - Dilnoza
|Ijrochi:
|Zarif Qodirov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|5.67 MB
|Davomiyligi:
|03:05
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|30-09-2026
Qo'shiq haqida
«Dilnoza» qo'shig'ini Zarif Qodirov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:05, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 30-sentabrda qo'shilgan. Zarif Qodirov ijrosida saytda jami 15 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Digi-digi», «Rayhonim», «Qora qoshinga». Bu Zarif Qodirovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Zarif Qodirov - Dilnoza qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.