Zarif Qodirov - Dilnoza

Zarif Qodirov — Dilnoza
Ijrochi: Zarif Qodirov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 5.67 MB
Davomiyligi: 03:05
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 30-09-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Dilnoza» qo'shig'ini Zarif Qodirov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:05, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 30-sentabrda qo'shilgan. Zarif Qodirov ijrosida saytda jami 15 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Digi-digi», «Rayhonim», «Qora qoshinga». Bu Zarif Qodirovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Zarif Qodirov - Dilnoza qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00