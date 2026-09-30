Xurshid Sobirov - Yomg'ir sonatasi

Xurshid Sobirov — Yomg'ir sonatasi
Ijrochi: Xurshid Sobirov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 7.05 MB
Davomiyligi: 03:50
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 30-09-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

Xurshid Sobirovning «Yomg'ir sonatasi» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:50, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 30-sentabrda qo'shilgan. Xurshid Sobirov ijrosida saytda jami 2 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Yolgonchi yorim», «Malibu», «Yoqqancha bo'lmas». Bu Xurshid Sobirovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Xurshid Sobirov - Yomg'ir sonatasi qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00