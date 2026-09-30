Xurshid Sobirov - Yomg'ir sonatasi
|Ijrochi:
|Xurshid Sobirov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|7.05 MB
|Davomiyligi:
|03:50
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|30-09-2026
Qo'shiq haqida
Xurshid Sobirovning «Yomg'ir sonatasi» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:50, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 30-sentabrda qo'shilgan. Xurshid Sobirov ijrosida saytda jami 2 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Yolgonchi yorim», «Malibu», «Yoqqancha bo'lmas». Bu Xurshid Sobirovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Xurshid Sobirov - Yomg'ir sonatasi qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.