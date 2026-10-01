Suxrob Xamdamov - Sevo'ramanda

Suxrob Xamdamov — Sevo'ramanda
Ijrochi: Suxrob Xamdamov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 4.65 MB
Davomiyligi: 02:31
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 01-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

Suxrob Xamdamovning «Sevo'ramanda» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:31, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 1-oktabrda qo'shilgan. Suxrob Xamdamov ijrosida saytda jami 4 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Onam», «Diydor», «G'animatim onajon». Bu Suxrob Xamdamovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Suxrob Xamdamov - Sevo'ramanda qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00