Suxrob Xamdamov - Sevo'ramanda
|Ijrochi:
|Suxrob Xamdamov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|4.65 MB
|Davomiyligi:
|02:31
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|01-10-2026
Qo'shiq haqida
Suxrob Xamdamovning «Sevo'ramanda» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:31, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 1-oktabrda qo'shilgan. Suxrob Xamdamov ijrosida saytda jami 4 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Onam», «Diydor», «G'animatim onajon». Bu Suxrob Xamdamovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Suxrob Xamdamov - Sevo'ramanda qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.