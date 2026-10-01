Rustam G'oipov - Sog’inch
|Ijrochi:
|Rustam Goipov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|7.65 MB
|Davomiyligi:
|04:09
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|01-10-2026
Qo'shiq haqida
«Sog’inch» — Rustam Goipov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:09, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 1-oktabrda qo'shilgan. Rustam Goipov ijrosida saytda jami 13 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Kel ey soqiy (jonli ijro)», «Davraga tush», «Jamalak». Bu Rustam Goipovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Rustam G'oipov - Sog’inch qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.