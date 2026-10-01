Rustam G'oipov - Sog’inch

Rustam G'oipov — Sog’inch
Ijrochi: Rustam Goipov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 7.65 MB
Davomiyligi: 04:09
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 01-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Sog’inch» — Rustam Goipov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:09, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 1-oktabrda qo'shilgan. Rustam Goipov ijrosida saytda jami 13 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Kel ey soqiy (jonli ijro)», «Davraga tush», «Jamalak». Bu Rustam Goipovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Rustam G'oipov - Sog’inch qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00