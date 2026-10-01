Mirzabek Xolmedov - Onam qabridagi gul

Mirzabek Xolmedov — Onam qabridagi gul
Ijrochi: Mirzabek Xolmedov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 4.96 MB
Davomiyligi: 02:41
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 01-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

Mirzabek Xolmedovning «Onam qabridagi gul» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:41, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 1-oktabrda qo'shilgan. Mirzabek Xolmedov ijrosida saytda jami 110 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Bale», «Ota-ona», «Baland poshnali tufligiz bormi?». Bu Mirzabek Xolmedovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Mirzabek Xolmedov - Onam qabridagi gul qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00