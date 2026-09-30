Mag'rurbek Xolmurodov - Yakkabog'ni qo'rg’oni

Mag'rurbek Xolmurodov — Yakkabog'ni qo'rg’oni
Ijrochi: Mag'rurbek Xolmurodov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 6.38 MB
Davomiyligi: 03:28
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 30-09-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

Mag'rurbek Xolmurodovning «Yakkabog'ni qo'rg’oni» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:28, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 30-sentabrda qo'shilgan. Bu Mag'rurbek Xolmurodovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Mag'rurbek Xolmurodov - Yakkabog'ni qo'rg’oni qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00