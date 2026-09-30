Mag'rurbek Xolmurodov - Yakkabog'ni qo'rg’oni
|Ijrochi:
|Mag'rurbek Xolmurodov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|6.38 MB
|Davomiyligi:
|03:28
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|30-09-2026
Qo'shiq haqida
Mag'rurbek Xolmurodovning «Yakkabog'ni qo'rg’oni» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:28, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 30-sentabrda qo'shilgan. Bu Mag'rurbek Xolmurodovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Mag'rurbek Xolmurodov - Yakkabog'ni qo'rg’oni qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.