Abbos Ubaydullayev - Bolalikdan sevganim
|Ijrochi:
|Abbos Ubaydullayev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|6.85 MB
|Davomiyligi:
|03:43
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|30-09-2026
Qo'shiq haqida
«Bolalikdan sevganim» — Abbos Ubaydullayev ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:43, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 30-sentabrda qo'shilgan.
Abbos Ubaydullayev - Bolalikdan sevganim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.