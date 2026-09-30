Abbos Ubaydullayev - Bolalikdan sevganim

Abbos Ubaydullayev — Bolalikdan sevganim
Ijrochi: Abbos Ubaydullayev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 6.85 MB
Davomiyligi: 03:43
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 30-09-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Bolalikdan sevganim» — Abbos Ubaydullayev ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:43, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 30-sentabrda qo'shilgan.

Abbos Ubaydullayev - Bolalikdan sevganim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00