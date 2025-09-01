Апрель 2026
440 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Akbar Atamuxamedov (SADO)
Geologlar qasidasi
03:57
Nodir Zoitov
Birinchi muhabbatim
04:03
Kamoliddin Xoliqov
Yigitga omad ber hudoyim
03:30
Shahnoza Mamatqulova
Oyxon ariyasi
04:08
Bahodir Mamajonov
Onamni sog'indim
04:39
Shaxboz Nuraliyev
Netaman
03:40
Sardorbek Abduvaxobov
O’zbekiston qishlog’im
03:55
Azizjon Rahmonov
Ko'zlarim nuri qizim
03:05
Begzod Ismoilov
Musofir
03:12
Bunyodbek Saidov
Nozik-nozik
03:47
Saidbobur
Birodar
03:29
G'ayrat Murodov
Onajonim o'ynasin
03:31
Diyorbek Qurbonboyev
Qizlarim
02:51
Qazaq Tune
Әкеден балаға өсиет (remix)
05:50
baqzhvn
Махаббатым (Lola cover Qazaq Edition)
03:50
Lola
Махаббатым (Cover KZ AI)
03:53
Lola
Mening Muhabbatim (Remix)
02:41
Ai Әнші
Махаббатым (cover Lola) Текст, Сөзі
03:44
Sherzodbek Ishmuratov
Siylai rahm
04:08
Toxirjon Saidxo'jayev
Qizim
04:08
Dovva
Rain Without You
04:10
Aygun Kazimova & YAP10
Oxudum
03:42
Farid Gasanov
Mənlədir
03:27
Kazım Can
Serotonin
03:11
İradə İbrahimova
Dünya gözəl səninlə
03:31
Xatire İslam
Ürəyimə doldun
02:50
Roya
Yanındayam
03:15
Navik mc
Чони Ширин
02:50
Abada
Boron
03:53
TIMA & SHON Mс
ПУШАЙМОНИ
03:42
Ralik
Янгаи Тарифи
02:47
Candemirtheater
Gel dedim geldin döndü bütün dengem
02:41
Roya & Əkbər Əliyev
Ay Qız
02:59
Murodjon Ahmedov
Janonasan
03:21
Doston Ergashev
Aldayver
03:16
Sanjar Halikov
Yor-yor
03:57
Mirzo Ali
Men uchun zo'ri dadam
03:31
Boburbek Otojonov
Xivani yigitlari
03:28
Farruh Saidov
Sog'indim
03:15
Surayyo Narzullayeva
Kerakman (remix)
03:11
Nurbek Maxmudov
Kechir yurak
03:55
Muxabbat Abduraxmanova
G'ozal oilam
02:56
Komron Otajonov
Sevdim
03:55
Baxtiyor Goziyev
Opa dedim
03:42
Rashid Matniyozov
Qars-qars
03:33
Hilola Hamidova
Uchrashaylik
02:56
Ravshanbek Tojimatov
Aylonayin oppog’oyim
03:12
Dilshodbek Mirzaaliyev
Qolmadi
03:38
Maksudova
Zolimman
03:27
Ravshan Matniyozov
Taqdir
03:29
Vahobiddin Ziyo
Onamday bo'lolmaydi
04:02
Setora
Sen bo’lmasang
03:26
Lobar Umarova
Анор-анор
02:43
Oydin Jorayeva
Yetar
04:17
Hayotbek Xolmatov
Boy qizi
03:19
Azizbek Hamidov
Kulganlar
03:02
G'ayratjon Yangiboyev & Bonuxon
Shaharda
03:45
Laziz Babanov
Ko’chalarda
03:50
Dilnoza Azizova
Ota-onam bor
03:21
Vibentia
Rise Again
04:23
Azizjon Rahmonov
Sevmagan qiz bevafo
03:42
Xurshidbek Komilov
Ota-onangdan boshqa
02:49
Zarif Qodirov
Ko'chalarda
03:50
Oybek & Nigora
Seni ko’rmasam
03:09
Mirjalol Hasanov
Ишк гам дорад
05:02
Artur Rahmonov
Visol qarzing bor
03:57
Iqbolbek Normurodov
Aldar
03:48
Mashxurbek Yuldashev
Tomchi
00:33
Jaloliddin Ahmadaliyev
Men seni haliyam unutganim yo'q (AI)
04:32
Zarif Qodirov
Anjirli
03:47
Ummon & Xon-Saroy Records
Yettinchi qavat (Remix)
05:26
Sunnat Yusupov
Gaplashaylik
03:42
Fraidun Niazi
Mayhona
03:02
Mavluda Asalxo'jayeva & Dilfuza Ismoilova
Ayollar
03:33
Sayyora
Qoshi qora
03:06
Izzatbek Qoqonov
Sog'inaman
03:30
Fayoziddin Norqobilov
Oshig'ingman
03:37
Zarifa
Insonlar
02:51
Nora
Baxtli yor
02:49
Shohruhxon & Ozoda & Ozodbek Nazarbekov & Jasmina & Munojat Yo'lchiyeva & G'aybulla Tursunov & Sato guruhi
Madaniyat o'lmasin
03:19
Dovva
I Still Love You
03:20
Shoxruz G'ulomov
Galmadi o
03:03
Akosh & Sakosh
Baxtli bo'l
04:38
Mexroj Xusanov
Odamlar
03:36
Muzik Aka
Borimcha
03:13
DJXAN
Titan Strike
02:16
Sirojiddin Sobirov
Yuraksiz
03:07
Ortiqboy Ro'ziboyev
Arkaliman
03:12
Rayyona
Bedapres
02:21
Shuxrat Muratov
Tahoe
03:02
Azamat Ahmedov
Yurt madhi
03:51
Magsat Karayev
Do'stim
03:51
Aziz Eraliyev
Ey pari
03:14
Anar Cəfərov
Əbədi sevg
03:14
Nicat Hatemli
Mən də yandım 2026
04:57
Nurlan Ordubadlı
Tənha ömür
02:45
Javohir Kenjaev
Muhabbat
04:33
Lobarxonim
Onajonim
04:05
Shuxrat Muradov
Tahoe
03:02
Vibentia
Arabic Drift
02:35
←
1
2
3
4
5
→
Главная
»
Архив по годам
»
2026
»
Апрель
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00