Апрель 2026
440 треков за месяц.
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Ummon & Xon-Saroy Records
Topolmadim (Remix)
03:42
Rustam Goipov
Shukrona
03:52
Rashid Matniyozov
Yeb qo'yomon sani
03:23
Chayxana Ansambli
Do'st
04:14
Sherzodbek Jonibekov
Quralay
02:22
Marom Tajibaev & Zuxra Nasurullayeva
Hanuz
02:58
VIA Marokand
Bolam (Cover)
03:29
Rustam Ismatov
Shamollar
03:57
Janob Bexruziy
Bandaman
03:00
Bunyodbek Saidov & Rashid Matniyozov
Xorazm lazgisi
08:08
Sherzodbek Jonibekov
Tug’ilgan kun muborak
03:13
Dovva
Find You
03:24
Mushtariy Zafar
Kechagi kunday
02:41
Шон мс
ишки рафта
02:20
SADLY
НОРОХАТАМ
03:35
Шон мс
ХДШ МЕГА 2026
02:17
Nahid Ceferoğlu
Ay Gozelim
03:47
Dalila Ferraz
Uzaq Qaldiq
02:42
Şəbnəm Tovuzlu
Ay Qiz
02:56
Nargiz
Dardisar
02:49
Bekzod Berdiqulov
Ota-onam o'ynasin
03:36
Axror Alixonov
Kechirasiz
02:18
Aka-uka Farhodovlar
Stop the war Gentlemen
04:46
Sayyorbek Qayumov
Qaldirg'och
03:07
Dilafruz Hayitmetova
Feruza
03:31
Uzmir & Mira
Тожики
02:21
Toshpo'lat Matkarimov
Do'stlarim
04:00
Umar Shamsiyev
Biz birga bo'lamiz
03:25
Azlar
Sensizlik
03:47
Dilshat Nurmatov
Ay janna
03:31
Zafar Ergashov
Imona qizim
03:14
Voydod group
Quralay
02:22
Safinur
Sog'indim
03:01
Shohruhxon
Lola
03:16
Aka-uka Farhodovlar
Urushni to'xtating janoblar
04:29
Isakhadjaev & Shirina
Sog'inmadinga
03:34
Elyorbek Raxmatov
Jigarlarim
05:10
Husniddin Azimov
Ota-ona duosi
04:47
Davlatbek Niyozov
Soxtalashib ketdi
02:56
G'ayratjon Yangiboyev
Jigarlarim
03:54
Vibentia
Where Are You Now
03:19
Dovva
Call My Name
02:35
Yulduz Turdiyeva
Шаб омад
03:09
Zulfiya Rashidova
Begim
03:22
Sardor Mamadaliyev
Men bo'lmasam
03:25
MC B.U.S & Anel Onur
Vesvese
03:30
Navruza & Asad Toshpulatov
Seni Deb
02:57
Sunnatillo Do'stov
Капучино
03:10
Xayitbek Ergashov
Osmon bilmasang
02:30
Reyane & Beggi
Yana
03:21
ХУРЛИМАН ТЛЕУМУРАТОВА
ГУЛ БЕРМАЙСАН
03:10
Hurliman Tleumuratova
Sen nega menga gul bermaysan (Qoraqalpocha)
03:10
Azimjon Sayfullayev
Oshiqman yomon
03:07
G'ayrat Usmonov
To'ying bo'pti
04:44
Sumbula Hasanova
Ту хору зор карди
02:59
Hurliman Tleumuratova
Hayyiw
03:25
Jaloliddin Ahmadaliyev
Janon janon bizginani sog'indilarmu
03:53
Xamdam Sobirov
Raqse
00:53
Ozoda Nursaidova
Qo'rqmaydiganlar
05:47
Mavluda Asalxo'jayeva
Xayolimni olding
03:21
Bekmirza Janibekov
Lola
04:02
Rübail
Səni unutmalıyam
03:00
Nicat Hatemli
Yarım olsun 2026
03:39
Rəsul Əfəndiyev
Güllə
02:27
Manaf Ağayev
Balım-balım
03:55
Mir Elcin Semedov
- O Qiz Menim Olmali 2026 ( Yeni Hit )
02:19
Seyyid Hüseynzadə
Qar yağır
02:33
Orxan Lökbatanlı
Kusdum
04:10
Jasurbek Ummatov
Xoxlasang ishon
02:56
Elyor Temirov
Dadamni yoniga ketyabman
04:53
Anora Normatova
Lazgi
03:50
Rustam Ismatov
Yurak
03:42
Usmonbek Zaripov
Sogindim
03:14
Kamron Bahromxon
Dilrabo
03:27
Diyorbek Shamsiddinov
Kusura Bakma
02:41
Abbas Bağırov
Sonu yox
04:11
Nihat Qasımzadə
Sən sevgidən ağladınmı?
04:10
Mətanət İsgəndərli
Gözün aydın
03:44
Rübail
Boşver
03:12
Anar Yusifzadə
Çıxım-gedim
02:59
Mir Elcin Semedov
Tenhaligim (Official Audio 2026)
02:41
Miri Yusif
Üzbəüz
02:52
Fexri Elesgerli
Haciqabul, Sirvan, Sabirabadla Selyan
03:04
Sevil & Sevinc
Sənsizlik
03:29
Ayan Babakişiyeva
Sevməməliydim
03:07
Федя
Бе дил
03:15
Bad Boy
Рафти ть
02:43
Derya Uluğ
Hani
02:33
Çınare Melikzade & Jay Meel
Hardasan
03:25
Ramal Israfilov
Mehkum
02:46
Zeynəb Heseni
Qiyametdir Allah Allah
03:12
Şəbnəm Tovuzlu
Ay Sari Seyranli Qız
04:21
Zaur Quluzade & Xatire Qarabagli
O Sensen
03:36
Fərid Fətullayev
Dəymiyin mənə (shanson 2026)
03:21
Canim Xeste
Bu Ureyin Derdi Sensen
07:00
Davron Ahmedov
Qizginam
04:17
Barhayot Umarov & Odilxo'ja Nodirov
Hayollarim
04:19
Doston Halimov
Ona
03:31
Jurat
Sindirding bola
03:04
Barno Baxtiyarovna
Shunga ham siqilaymi
02:48
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