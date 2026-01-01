Апрель 2026
440 треков за месяц.
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Aylin Xan
Holimdan xabar ol
02:49
Yangi trend
Hali qiziz zoʻr boʻladi
03:14
Muhammadziyo
Sevishsak sevishib qo'yorasizmi
03:44
Nahide Babashli
Bana Bakmayın
03:18
Elbekjon Qodirqulov
Otalar
04:27
Umid Baxtiyorovich
Bevafo yor
04:58
Shona & Rapper Bad Boy
Nostalgia
03:57
Khorezmiy
Sevib
02:48
Nilufar Usmonova
777 07
02:38
Kamroon & Kumush
Masal
03:15
Rustam Ismatov
Ketaver
03:38
Yulduz Usmonova
Ko'rasan
05:29
Muborez
Duxtari
02:49
Davron Ergashev
Qirolicham
04:01
Farxod Niftiyev
Zo’rdan zo’ri
03:32
Malika Egamberdiyeva & Hanifa Shabonova
Ro'molim
04:46
Nilufar Abduraxmonova
Yulduzchaman
04:02
Murod Manzur
Musofirlarim
04:18
Shoxruz G'ulomov
Jan-jan
03:04
Muhammadyusuf Toshtanov
Aldab qo’ygin
04:20
Hayot guruhi
Bir kam dunyo
04:27
Feruza Ochilova
Xiva bu
03:30
Asadbek Allamurodov
Har bandani
04:12
Sardor Safarov
Sog'inganim Rost
03:56
Sardor Safarov
Sog'inganim Rost 2
04:17
Kamroon & Kumush
Кади бастадба
04:11
Jo'rabek Qodirov
Yigit davrimda
03:12
Jamshid Ximmatov
Layli
03:22
Jamshid Ximmatov
Jon beryami
00:31
Boburbek Arapbaev
Qora go'z
02:51
Акбермет
Ашык болдум мен сизге 14 15 жашымда
03:32
Shahrom Shox
Oshiq boldim men senga 14 15 yoshimda
03:54
Aşıq Zülfiyyə
Tovuzun oğlanları
03:21
Röyal Ağa
Eşqinə sadiqəm
03:13
Miri Yusif
Hanı bəs?
03:29
Rüstəm Yağmur
Üzü dönmüş həyatım
04:13
Xeyyam Ezimov Allah Allah
2026 - Allah Allah
03:13
Elmar Kərimov
Sevdiyim insan
04:07
Anar Yusifzadə
Unudum onu
03:58
Türkan Velizade
Qadınlar
03:36
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