Март 2026
672 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Zokirjon G’ulomov
Ayol
03:47
Umidjon Anvarjonov
Onam
03:17
Xazratbek Sobirjonov
Sog’indim (New version)
04:07
Suvon Bahronov
Noz qilasan
03:21
Lazizbek Jo'rayev
Qo'rqaman
02:56
Shohnur
Seni deb
03:54
Ulug'bek Barnoyev
Vafo
03:46
Otabek Madrahimov
O'lsam seni deyman
04:00
Zoermod
DIR DIR DIR
02:19
Anvar G'aniyev
Qaro ko'zlar
03:22
Husan
Mendayin sevmaydilar yo'q yo'q
00:47
Zarif Qodirov
Dunyo
03:54
Javohir Kenjaev
Jim yotay
03:53
Jamshid Karimov
Deding
03:46
Yodgor Mirzajonov
Alamo
02:46
Tohir Mahkamov
Boshing bo'lsa (New version)
03:39
Jamshid Mirzo
Singlim
03:49
Madina Oripova
Mehri yolg'on
05:04
Sevinch Majidov
Tog'ajon
03:32
G'ulomjon Mirdadoyev
Men yomonni
03:39
J.R.B
Qalbi Ma‘ak
02:59
XON
Sansiz
02:58
Alisher Yusupov
Natijangni ko'rib yonib ketsinlar
03:16
Latofat Mirzohidova
Yurak
03:34
Doston Valiyev
Sevasanmi
03:52
G'ayratbek (UzBand)
Meni unutma
03:49
Di Icon
Kuchli ayol
04:14
Aka-uka Farhodovlar
Jimman
03:15
Olimjon Roziqov
Layli
03:16
Nensi Zair
Sog'indim
04:39
Nensi Zair
Yonimga qayt
03:29
Shahzoda & Bakhromoff
Chicco (Remix)
01:45
Bobur To'raqulov
Jigar deganlar
02:48
Shokir & Khusnorik
Yolg'iz ona
03:33
Maksudova
Qontalash
03:02
Al Jahon
Oq gullar
03:03
Zulayho Boyxonova
Almata, Astana
03:49
Oydin Jorayeva
Davraga tush
03:21
Xurshid Rasulov
Yonimda bo'lsang bas
03:37
Pahlavon Ma'ruf
Yomg'ir
03:26
Murodjon Ahmedov
Otamga rahmat ekan
04:43
Shahriyor & DJ Baqaloq
Tashlandiq (Remix)
04:12
Ilhom A'loxonov
Dugonang
03:19
Sardor Mamadaliyev
Bahor ayyomi
03:42
Dilyoraxon Kavilova
Navro'z muborak
03:03
Marhabo Begim
Ko'klarda
03:49
Aminzoda
Sevgi
04:03
Maxfuza Davronova
Kelinchak
04:59
Sardorbek Abduvaxobov
Aziz ayollar
04:07
Abdulla Rahimjonov
Gado
03:25
Nodiraxon Subhonova
Dunyo
04:17
Toir Axmed
Dilbar
03:54
Izzat Shukurov
Ketma qol
04:15
Ulug'bek Yulchiyev
Telbaday
03:09
Ibrat Azamatov
Atirgul
03:44
Zarina & ALIBEK
Bulut
03:41
Xamdam Sobirov
Yolg'izim
03:13
Shoxruxbek Ergashev
Soxta mehribonlarim
03:11
Tolib Musofir
Jiguli
02:48
Hilola Hamidova
Xafa xafa
03:41
Dilnoz
Dilbarim
03:07
Isomiddin Nur
Onamni tug'ilgan kuni
04:00
Shoxruxbek Ergashev
Soxta mehribonlarim (Live)
03:11
Odilxo'ja Nodirov
Sevolmasang
02:40
Feruza Karimova
Go’zalim onam
02:59
Davronbek Abdusalomov
Yulduzim
03:32
Bofa & Morf
Ballada
03:12
Jahongirxon Yusupov
Begona bo'ldik
03:07
Yodgor Mirzajonov
Jufti halolim
03:34
Do'stlar guruhi
Yolg'iz ayol
03:44
Azlar
Zormasman
03:39
Nodirbek Qodirqulov
Onam
04:27
Oxunjon Jumabayev
Seni eslab-eslab yashayman
03:55
Shuxrat Zokirov & Farrux Zokirov (Yalla)
O'zbekistonlik ayollar
04:53
Bunyodbek Saidov
Jufti halolim
05:35
Mirzo Ali
Sevganingda
02:38
Dilnoza Akbarova
Charchadim
03:16
Estrada shou guruhi
Rahmat Onajonginam
03:37
Sayyora Qoziyeva
Ayollar
02:58
Xurmatbek Raximov
Ishq
03:23
Malika Ravshanova
Ayol
03:03
Hasanboy G’oziyev
Uchrashamiz
03:57
Muborez
Layloyim
04:12
Imona & Maftuna Shokirova
Mayli sevma
04:41
Toshpo'lat Matkarimov
Mehribonsan
03:04
Behruz Nurboboyev
Muhabbatni sudga beraman
04:39
Binardin
Erkalama
03:00
Sherhan Xo'jamurodov
Sanam-sanam
02:54
Gulsanam Mamazoitova
Onam chiroyli
03:14
Abdulla Rahimjonov
Umr
02:53
Husniddin Nazirov
Xabaring bormi
03:37
Sherzodbek Ishmuratov
Go'zal yor
03:33
Minor live
Sohibqironim bor mani (Cover)
03:37
Ravshanbek Tojimatov
Boyga balo urarmidi
02:32
Bobur Olimov
Ona qarzim uzilmaydi
04:03
Kuk choy
Ko’k choy
03:12
Hamzabek Abdullayev
Jonim dadam
04:09
Sherzod Hojimetov
Qara yana
03:14
Aylin Xan
Dema
02:29
Abdulhoshim Ismoilov
Yallama yorim, Shodiyona
03:24
←
1
…
4
5
6
7
→
Главная
»
Архив по годам
»
2026
»
Март
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00