Октябрь 2013
52 треков за месяц.
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Otabek Mutalxo'jayev
Vir va Zara (remix)
04:08
Daler Fayzullayev
So'nggi iltimos
03:50
Karavan
Dasturxon
03:11
Zamon
Sana
03:16
Lola
Kel
03:41
Bojalar
Bevafo
03:13
Abdulla Shomag'rupov
Sevgi sharobi
03:25
Anvar Sanayev
Kuydim
03:08
Anvar Sanayev
Sevgidan kechmaydilar
04:50
Laylo Rustamova
Asosing bormi
03:41
Mavluda Asalxo'jayeva
Kim sevar
03:45
Sarbon
Bag'ritoshim
03:35
Sarbon
Yor-yor
03:42
Sarbon
Meni sevsang
03:55
Siroj va Rasul
Vaqt keladi
03:41
Siroj va Rasul
Durdona
03:28
Siroj va Rasul
Ketaveramiz
03:10
Siroj va Rasul
Krasotka
03:15
Siroj va Rasul
Senyorita
03:11
Sherzod Yakubov
Adoman
02:20
Shuhrat Daryo
Seni eslatar
03:19
Oybek Quvonov
Qimaymin seni
03:16
Oybek Quvonov
Jalgizim
03:02
Oybek Quvonov
Suygenim
05:06
Oybek Quvonov
Suluv qizdar
03:57
Oybek Quvonov
Armanim
03:29
Oybek Quvonov
Armon
05:04
Shuhrat Yo'ldoshev
Kim oladi
02:37
Fazliddin
Kelmading
03:45
Fazliddin
Izladim
04:02
Sardor Mamadaliyev
Umr aslida bir kundir
05:46
Sardor Mamadaliyev
Ota-ona
03:56
Sardor Mamadaliyev
Malikasan
04:18
Lola
Endi yo'q (remix)
04:04
Ulug'bek Muso
Shoshma
03:34
Bunyodbek Saidov
Aldoqchi qiz
03:44
Nilufar Usmonova
Ey bola
03:24
Otabek Mutalxo'jayev
Vir va Zara
04:07
Ummon
Go'zal
03:10
Ummon
I'm a Disco
03:36
Ummon
Sog'indim asalim
04:28
Botir Yaminov
Ilk muhabbat
04:09
Ulug'bek Rahmatullayev
Do'st
03:30
Zilola Jo'rayeva
Ketar bo'lsang
03:56
Davron Ergashev
Gulnora
03:49
Munisa Rizayeva
Yoringmane
03:21
Gulasal Abdullayeva
Soqov ayol allasi
03:58
Jalol Do'st
Umr (turk)
03:53
Jalol Do'st
Umr
03:53
Surat Islomov
Janon
03:04
Surat Islomov & gr.Navruz
Sevaman
03:29
Shahzod Shoh
Ayt
02:54
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