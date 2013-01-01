Апрель 2013
114 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Dineyra
Rashq qilma
03:39
Alixan
Mani Leylam
03:23
Farhod va Shirin
Oshiq bo'lsa har kishi
03:33
Farhod va Shirin
Qo'ymadingiz
03:26
Farhod va Shirin
Qalbim bahori
03:55
Anvar Abdullayev
Hayotim
04:27
Anvar Abdullayev
Osmon
03:45
Anvar Abdullayev
Yonimda qol
03:26
Avaz Olimov
Erkam
04:03
Avaz Olimov
Faya
03:28
Vohidjon Isoqov
Yaxshi qol deb
03:35
Lola
Aylonayin
02:32
Emran
Kelinchak
03:35
Emran
Kel
03:53
Emran
Jayron
04:09
Emran
Dunyo
03:47
Shahzodbek
Tavba
03:41
Shahboz va Navro'z
Dilozor
03:43
Xofizbek
Armon
04:46
Farrux Kamalov
Rostini aytgin
03:02
Farrux Kamalov
Gulilola
03:16
Avzalbek Husanov
Ishq sharobi
03:55
Umidaxon
From Obvious
04:51
Ozodbek Nazarbekov
Bedorman
03:46
Jahongir Hasanov
Tannoz qiz
03:49
Jahongir Hasanov
Dunyo
04:27
Jahongir Hasanov
Go'zal
03:12
Jahongir Hasanov
Vafodorim
04:09
Davron Shanson
У моря
03:08
Davron Shanson
Танцуй baby
03:44
Davron Shanson
Прости меня
03:34
Davron Shanson
Вечная любовь
03:15
Anvarjon Begmatov
Qiz bor
03:05
Sardor Mamadaliyev
Umr
03:39
Sardor Mamadaliyev
Sevmoq sevilmoq
03:42
Sardor Mamadaliyev
Otam-onam
05:12
Sardor Mamadaliyev
Ona
05:12
Sardor Mamadaliyev
Meningdek (remux)
03:55
Sardor Mamadaliyev
Meningdek (jonli ijro)
04:08
Sardor Mamadaliyev
Menga
03:23
Sardor Mamadaliyev
Men seni hech kimga bermasman
03:59
Sardor Mamadaliyev
Kechir
04:08
Sardor Mamadaliyev
Qalandar
04:01
Sardor Mamadaliyev
Indamang (jonli ijro)
03:26
Sardor Mamadaliyev
Bo'ri
03:42
Sardor Mamadaliyev
Bu ko'ngil vayrona
04:30
Sardor Mamadaliyev
Bir yigitlar
04:00
Sardor Mamadaliyev
Aldama
03:46
Yoqutjon Rajabov
Mening sevgim
04:01
Ulug'bek Rahmatullayev
Sog'inib
03:25
Umar Shamsiyev
Anora
03:44
Hosila Rahimova & Abdumannon Rahimov
Sen yo'lingda
04:01
Jasur Mirsagatov
To'maris (remix)
04:07
Karavan
Imkoning bor
03:18
Sherzod Bek
Janonpari
03:28
Hosila Rahimova
Роксана
03:24
Ozodbek Nazarbekov
Gulyor
03:39
Mavluda Asalxo'jayeva
Yalla
03:37
Amira Alibekova
Faqat seniki
03:37
Eldido
Go'zal o'yna
03:51
Xofizbek
Man ham oshiq
03:47
Xofizbek
Dunyo
03:54
Xofizbek
Do'lana
03:58
Nodir Niyozov
Yur muhabbat
04:01
Manzura
Judayam sog'indim
03:30
Zamir
Hayronman
03:18
Jasur Project
Shum bola
03:23
Jasur Project
O'zbekona
03:00
Farhod va Shirin
Men seni dedim
03:36
Farhod va Shirin
Jon bo'lay
03:22
Farhod va Shirin
Jamoli go'zal
03:39
Farhod va Shirin
Ayting
03:41
Marg'uba Majidova
O'zbekistonim
03:52
Marg'uba Majidova
Синий платочек
03:38
Marg'uba Majidova
Onajon
04:57
Marg'uba Majidova
Muhabbat
03:51
Marg'uba Majidova
Lo'laki
03:40
Marg'uba Majidova
Lazgi
04:07
Marg'uba Majidova
Qozoqcha
03:19
Marg'uba Majidova
Qizbola
04:13
Marg'uba Majidova
Katyusha
03:08
Marg'uba Majidova
Vatandoshlarim
03:24
Marg'uba Majidova
Bevafo
03:44
Zayniddin Ziyo
Toshkentlik qizni
03:15
Dildora Qurbonova
Umidim
03:39
Dildora Qurbonova
Kuyaymu
03:46
Dildora Qurbonova
Kunlar o'tsin
03:16
Dildora Qurbonova
Dilimo
03:20
Dildora Qurbonova
Alvido
03:50
Dildora Qurbonova
Aytchi taqdir
04:33
Afsona
Kunu-tunlar uzun
03:20
Setora
Bu yurak
03:27
Masrur Usmonov
Onajoney
03:49
Masrur Usmonov
Bardosh
04:02
Masrur Usmonov
Azizam (remix)
04:15
Yoshlar
Sen chiroylisan
03:50
Yoshlar
Malikam
02:58
Yoshlar
Yor qoshingni
03:37
Yoshlar
Bayram muborak
03:07
Bolalar
Esla
03:56
←
1
2
→
Главная
»
Архив по годам
»
2013
»
Апрель
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00