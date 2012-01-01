Август 2012
113 треков за месяц.
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DuTor
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03:50
Oybek va Nigora
Sovchi
03:27
Shahrizoda Ahrorxo'jayeva
Izlama
03:02
Firdavs
Sensiz
03:19
Farangiz Shamsiyeva
Eshitdim
04:05
Tamila
Kel ayama
03:17
Safina
Sadarayhon
04:23
Nilufar Otabekova
Sen
03:35
Ato
Sen meni esla
03:20
Amira Alibekova
Yuragim seni der
03:36
Samras
Meni kechir jonim
03:44
Shahzoda
Davay do svidaniye (Давай до свидание)
03:11
Shahzod
Bale-bale
03:22
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