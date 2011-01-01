Сентябрь 2011
281 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Sevinch Mo'minova
Seni sevaman
03:08
Sevinch Mo'minova
Sen avaylagin
03:07
Sevinch Mo'minova
O dilbar
03:52
Sevinch Mo'minova
Men bu sen
03:47
Sevinch Mo'minova
Yondirdi (azer)
04:03
Sevinch Mo'minova
Bormikan
03:24
Sevinch Mo'minova
Baxtimsan
03:20
Sahro & Shahrizoda Ahrorxo'jayeva
Ayriliq
03:36
Sahro
Olib ket
03:24
Sahro
Ne pokiday menya
03:48
Sahro
Dlya angela
03:41
Sardor Abdullayev
Sandek
03:00
Sanatbek Farmonov
Borimsan
03:39
Sanjar Usmonov
Tushungin
04:56
Sanjar Usmonov
Toshkentimsam
03:53
Sanjar Usmonov
Sizni deb
04:04
Sanjar Usmonov
Nima yetsin (Vatan)
02:09
Sanjar Nur
O'zbekiston
03:42
Sanjar Nur
Yondirma
02:28
Salomat Javdat
Yakti bani
03:21
Salomat Javdat
Af etmadim
04:04
Sayyora Nazarova
Laylolar
03:23
Sayyora Nazarova
Yona-yona
03:41
Otabek Mutalxo'jayev
Hayotim orzusi
03:49
Otabek Mutalxo'jayev
Robbim
03:55
Osobiy (Особый) & Lira
Gordost'yu dysha
03:55
Orion
Yor-yor
02:35
Orion
Bu kalb seni unuturmi
04:25
Ziyoda & Oybek va Nigora
Men seni sevaman
03:49
Oybek va Nigora
Sen meni sevasanmi
03:39
Ozoda Abdullayeva
Ozora
03:09
Oybek va Nigora
Dlya tebya (Для тебя)
03:17
Nodirabegim
Sog'indim
04:03
Nodirabegim
Ayriliq
03:39
Nodir Jo'rayev
Toshkentim
05:59
Nodir Jo'rayev
Sendan
04:45
Nodir Jo'rayev
Sarviravon
04:09
Nodir Jo'rayev
Mayda
02:52
Nodir Jo'rayev
Qani-qani
03:51
Nodir Jo'rayev
Qalbimdasan
04:52
Nodir Jo'rayev
Dilso'z
03:15
Nodir Jo'rayev
Dilizorman
04:09
Nigina Nabiyeva
Ketaver
03:12
Maftuna & Nasiba Uzoqova
Tset faty
04:11
Muhammad Ali
Uzoqlardasan
03:21
Muhammad Ahmad & Bunyod
Aylama hor
03:45
Muhammad Ahmad
Sog'inch qiynar
03:45
Mustafo
Qora soch
03:29
Munisa Rizayeva
Ayrilma yor
03:36
Mirjamol
Yurak
02:56
Mahmud Namozov
Yakku-yak
03:22
Mahmud Namozov
Surxon qizi
02:29
Mahmud Namozov
Maktub
04:13
Mahmud Namozov
Gul kelar
03:57
Ziyoda & Ruhshona
Seni sevaman
03:40
Markaz
Yuzta qiz
04:29
Markaz
Unutganim yo'q
04:58
Mavluda Asalxo'jayeva
Oila
04:42
Lola Ahmedova
Yur-yur
04:01
Lola
Asta
03:06
Leyla
Leyla
03:39
Kamoliddin Zoirov
Yuragim
03:02
Komil Klassik
Kechalar
03:41
Komil Klassik
Bez tebya (без тебя)
03:16
Zulayho Boyxonova
Tilanchi yor
02:41
Kaniza
Ko'rgim kelar
03:58
Ziyoda & Mirjamol
Mana-mana
03:23
Ziyoda
Sovchi
02:57
Ziyoda
Mazim (xorazimcha)
03:07
Ziyoda
Qoro ko'zlar
04:37
Ziyoda
Bessame Mucho
02:51
Zebo
Qanday bo'lsam
03:32
Zamir
Qol
03:04
Jafarbek
Yana-yana
03:43
Jasur Umirov
Londonning go'zali
03:25
Jasur Umirov
Kuttirma
03:27
Jasur Umirov
Kechir
03:58
Jasmir
Sog'indim
04:05
Jamshid Abduazimov
Afsus (remix)
03:40
Jalil
Chidolmayman
03:28
Jalil
Senda
03:51
Jalil
Ya habibiya
03:37
Yodgor Mirzajonov
Kel-kel
03:36
Dunyo
O'ylasam
03:32
Doston Ubaydullayev
Sen
04:02
Doston Rahimov
Sevaman (clubmix)
03:10
Dovud To'rayev
Onajonimsiz
03:52
Dineyra
Senga muhtojman
03:48
Dilshod Ibragimov & Farangiz Shamsiyeva
Chunki bu sevgi
03:38
Dilshod Ibragimov
Yuraginda jarohat
04:51
Dilshod Ibragimov
His etgin meni
04:05
Dilshod Ibragimov
Armon
04:01
Dilmurod Sharipov
Hazillashma yurak bilan
03:12
Dilmurod Xolmirzayev
Yangi yil
04:28
Dilmurod Xolmirzayev
Hayot uchun
03:50
Dilmurod Xolmirzayev
Syurpriz
03:43
Dilmurod Xolmirzayev
Prosti (Прости)
03:48
Dilmurod Xolmirzayev
Laylo
03:12
Dilmurod Xolmirzayev
Qor
03:30
Dilmurod Xolmirzayev
Yolg'on
03:47
←
1
2
3
→
Главная
»
Архив по годам
»
2011
»
Сентябрь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00