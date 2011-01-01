Апрель 2011
693 треков за месяц.
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Bobomurod Hamdamov
Parvona sanam
04:31
Bobomurod Hamdamov
Parvonasi
04:29
Bobomurod Hamdamov
Ota ona
04:28
Bobomurod Hamdamov
O'ynar
04:18
Bobomurod Hamdamov
Parvona
04:38
Bobomurod Hamdamov
O't endi gunohimni
03:05
Bobomurod Hamdamov
Oshiq
05:23
Bobomurod Hamdamov
Oshno bo'lma
03:09
Bobomurod Hamdamov
Olma yuzli
05:08
Bobomurod Hamdamov
Nozik badaniro
04:18
Bobomurod Hamdamov
Nigora kelsin
05:19
Bobomurod Hamdamov
Nigora
05:18
Bobomurod Hamdamov
Naqshi navo
06:26
Bobomurod Hamdamov
Na tilar
04:59
Bobomurod Hamdamov
Mayda-mayda
03:43
Bobomurod Hamdamov
Masrur
05:06
Bobomurod Hamdamov
Man na qilay
04:07
Bobomurod Hamdamov
Lebab
07:07
Bobomurod Hamdamov
Laylo (turkmancha)
02:43
Bobomurod Hamdamov
Ko'rgach
04:26
Bobomurod Hamdamov
Ko'nglim
04:04
Bobomurod Hamdamov
Ko'ra bilmadim
03:50
Bobomurod Hamdamov
Jonim bo'ling
05:06
Bobomurod Hamdamov
Ko'ngil bersam
03:31
Bobomurod Hamdamov
Joker
03:42
Bobomurod Hamdamov
Ja'fo qilma
05:25
Bobomurod Hamdamov
Istamas
05:12
Bobomurod Hamdamov
Intizor bo'ldim
04:10
Bobomurod Hamdamov
Huyri gozel
02:22
Bobomurod Hamdamov
Hijron
05:08
Bobomurod Hamdamov
Husnizot
05:41
Bobomurod Hamdamov
Ham tuji semuha
04:11
Bobomurod Hamdamov
Go'zal
06:11
Bobomurod Hamdamov
Galdimu
05:36
Bobomurod Hamdamov
Gulyor
03:00
Bobomurod Hamdamov
Feruz
09:54
Bobomurod Hamdamov
Ey yorim
03:29
Bobomurod Hamdamov
Ey yuzi gulyor
02:55
Bobomurod Hamdamov
Dugoh
07:28
Bobomurod Hamdamov
El ichinda
03:22
Bobomurod Hamdamov
Dilakam
05:42
Bobomurod Hamdamov
Diloromim
05:00
Bobomurod Hamdamov
Dil jalta he
03:26
Bobomurod Hamdamov
Dil elchisi
04:58
Bobomurod Hamdamov
Chorgoh
07:19
Bobomurod Hamdamov
Chakira
03:14
Bobomurod Hamdamov
Bo'lma
03:08
Bobomurod Hamdamov
Bog' sayli
03:09
Bobomurod Hamdamov
Bog' bonim bo'l
02:46
Bobomurod Hamdamov
Bedor bo'libdur
03:50
Bobomurod Hamdamov
Barno go'zal
04:17
Bobomurod Hamdamov
Aylama
06:27
Bobomurod Hamdamov
Barigal
03:41
Bobomurod Hamdamov
Amu-Sir Surhonim
06:15
Ahror Usmonov
Sevgi ko'zi ko'r ekan
04:21
Ahror Usmonov
Suvda sandiq
05:32
Ahror Usmonov
Ne foyda
06:09
Ahror Usmonov
O'ldirur
06:13
Ahror Usmonov
Navro'zda
04:48
Ahror Usmonov
Muhabbatim
05:59
Sayyora Qoziyeva
Yaqu-yaq
05:49
Sayyora Qoziyeva
Shoshma
03:07
Sayyora Qoziyeva
Hay yor-yor
04:32
Sayyora Qoziyeva
Sevgilim dema
03:23
Sayyora Qoziyeva
Otajon
04:24
Sayyora Qoziyeva
Yetar
03:35
Sayyora Qoziyeva
Bale-bale
03:59
Sayyora Qoziyeva
Ayting-ayting
03:35
Sayyora Qoziyeva
Azarbayjoncha
07:02
Otabek Madrahimov
Sodda bola
03:01
Oybek va Nigora & Mr Akrom
Orzuga ayib yo'q
03:47
Muhammad Ali
Ra'no
03:16
Mezon
Hayol
04:11
Mezon
Omon yor
03:41
Kaniza
His et (remix)
03:50
Kaniza
Ay-ay-ay
03:58
Iroda Nosirova
Bevafo yoram
04:55
Ziyoda
Gollivud & Bollivud
02:48
Zebo
Shunchaki
03:07
Zebo
Choyxona
03:40
Zebo
O'ylama
03:10
Zebo
Sog'inib
03:15
Zebo
Seni sevaman
03:45
Zebo
Olib ket
03:39
Zebo
Meni sevasan
03:35
Zebo
Mavjudman (akustik)
03:44
Zebo
Ikkimiz
03:39
Zebo
Gulilola
03:01
Javohir Dilxush
Seni izlab
03:25
Yodgor Mirzajonov
Tango (remix)
03:19
Dineyra
Qiz bola
03:30
Davron Shanson
Tashkent gorod moy
04:41
Vohidjon Isoqov
Dildoram
03:04
Bobur Olimov
Senga o'zim
04:46
Bobur Olimov
Yolg'iz ayol
05:00
Baxtiyor Ahmadjonov
Sevgi
02:51
Bayram
Sanam
03:37
Bayon
Beg'uborimsan
04:09
Ato & A'lo-FM jamoasi
A'lo-FM bilan (remix feat A'lo-FM jamoasi)
03:30
Ato & A'lo-FM jamoasi
A'lo-FM bilan (instrummix feat A'lo-FM jamoasi)
03:31
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