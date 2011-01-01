Январь 2011
2 615 треков за месяц.
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Mirzabek Xolmedov
Deydi
03:15
Bakir
Oppoq qor
03:54
Mansur
Sevma meni
03:39
Mirzabek Xolmedov
Dari du
04:09
Bakir
Gulnora
03:41
Mansur
Mening dardim
04:56
Mirzabek Xolmedov
Dale
04:41
Bakir
Afsus
03:47
Mansur
Mahbubam
04:50
Mirzabek Xolmedov
Chyo'rnie glaza (long)
06:54
Mansur
Mama (Мама)
04:03
Mirzabek Xolmedov
Chyornie glaza (черные глаза)
04:59
Mansur
Kosmik go'zal
03:12
Mirzabek Xolmedov
Bolam degin
03:47
Mansur
Jodu
03:48
Mansur
Istagim
04:22
Mirzabek Xolmedov
Ayya ya yay
03:32
Mansur
Go'zal yorim
03:25
Mirzabek Xolmedov
Asragin
04:24
Mansur
Bo'lgin yorim
03:37
Mansur
Bir dona
03:21
Ma'mur Bobojonov
Zor etma
04:45
Ma'mur Bobojonov
Yulduzlar
04:13
Ma'mur Bobojonov
Vafodor yor bo'lay
03:48
Mirolim Qosimov
San san
03:45
Mirodil Hakimov
Zulayho
03:43
Ma'mur Bobojonov
Tinch qo'ymasam kerak
03:47
Mirjamol
Yoqadi
03:07
Ma'mur Bobojonov
Azobdaman
05:03
Mirodil Hakimov
U deb bu deb
03:20
Ma'mur Bobojonov
Azobdaman (short)
04:14
Mirodil Hakimov
Uyg'urcha
03:35
Ma'mur Bobojonov
Aldama
04:01
Mirodil Hakimov
Tushunmaysan
04:12
Malika Shermuhamedova
Zor emasman
03:36
Mirodil Hakimov
San'atim
04:43
Malika Shermuhamedova
Yolvoraman
03:38
Mirodil Hakimov
Sadqa
03:08
Mirodil Hakimov
O'zbekchilikda
04:01
Malika Shermuhamedova
Senga begonaman
03:22
Mirodil Hakimov
Oygul
03:34
Mirodil Hakimov
Noz qilma
04:09
Mirodil Hakimov
Kelin
04:25
Mirodil Hakimov
Kelarmiding
04:25
Malika Shermuhamedova
Sen bor menga (short)
03:54
Mirodil Hakimov
Azizam
03:38
Malika Shermuhamedova
Sen bor menga
04:25
Malika Shermuhamedova
Olov
03:45
Mirjamol
Umidimni so'ndirma
03:34
Mirjamol
Imidim
03:25
Majnuntol
Zorman
04:39
Majnuntol
Yolg'on
03:26
Mirjamol
Sen uyalma
03:04
Majnuntol
Yig'lama
03:02
Mirjamol
Pom-pom
03:14
Majnuntol
Ya ne umeyu prowat (Я не умею прощать)
03:13
Mirjamol
Ota-ona
03:34
Majnuntol
Tilagim
03:41
Mirjamol
Navro'z
02:52
Majnuntol
Sevaman
03:34
Majnuntol
Ona
03:50
Mirjamol
Mening yuragimda
04:16
Mirjamol
Men bo'lay
02:44
Mirjamol
Katta qizlar boshqacha
02:46
Majnuntol
Muhabbat
05:12
Majnuntol
Jonginam
03:18
Majnuntol
Bilaman sevasan
03:58
Majnuntol
Baxtli bo'l
04:04
Lola
Toshkent
03:59
Lola
Yangi yil
03:32
Lola
Xayr opajonim
03:13
Lola
Hayotni sev
02:50
Lola
Hayot
03:24
Lola
Tug'ilgan kuningda
03:49
Lola
Toy oy soy
04:08
Lola
Topdim baxtimni
03:32
Lola
Sevgimi shu
03:49
Lola
Sevgilim
03:32
Lola
Sen unutmagin
03:34
Lola
Rashkimni keltirma
02:07
Lola
Qora lolalar
04:13
Lola
Qolaymi
03:26
Lola
Qizginam
04:38
Lola
Qachon (monolog)
03:27
Lola
Pamyat' lyubvi (Память любви)
04:40
Lola
Otpusti (remix Отпусти)
03:17
Lola
Otpusti (Отпусти)
03:27
Lola
Ostrov mechty (Остров мечты)
03:34
Lola
Orzu
03:45
Kamila & Elmurod Mirdadayev
Sarvinoz
04:14
Elmurod Mirdadayev
Kulib-kulib
03:14
Husan
Jonim azizam
03:45
Firdavs
Yor yuragimsan
02:56
Firdavs
Azizam
03:02
Farhod Fayz
Elim
03:54
Laylo Alimova
Kuydirding
03:27
Iqbol Muhammadjon
Aldamadim
03:18
Jamshid Abduazimov
Jo'rajon (radioedit)
02:19
Jamshid Abduazimov
Jo'rajon (life-edit)
02:19
Doston Rahimov
Ey pari
03:05
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