Декабрь 2015
161 треков за месяц.
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Umid Shahobov
O'ynama
03:18
Umid Shahobov
O'yna elim
03:30
Umid Shahobov
Nigora (Rumbare)
02:56
Umid Shahobov
Navruzim
03:24
Umid Shahobov
Lola 2015
03:18
Umid Shahobov
Kulib-kulib
03:05
Umid Shahobov
Ko'zlaring moviy
03:49
Umid Shahobov
Ketma yorim
04:34
Umid Shahobov
Kel
03:30
Umid Shahobov
Faryod (slow)
04:36
Umid Shahobov
Asiring man
03:23
Umid Shahobov
Atlas
03:16
Umid Shahobov
Almalaruna
02:38
Yulduz Usmonova
Yor-yor
03:39
Yulduz Usmonova
Xorazmcha (new)
03:28
Yulduz Usmonova
Vallah
03:47
Yulduz Usmonova
Uzoqdan
04:26
Yulduz Usmonova
Tu tuchka
03:56
Yulduz Usmonova
Tamanno
03:56
Yulduz Usmonova
Shakari
03:34
Yulduz Usmonova
Shahzodam
05:05
Yulduz Usmonova
Sevishganlar
03:19
Yulduz Usmonova
Sevishadi yor-yor
03:12
Yulduz Usmonova
Sev
04:50
Yulduz Usmonova
Seni deyman
03:53
Yulduz Usmonova
Sen uchun
04:23
Yulduz Usmonova
Sabo bo'lib
04:29
Yulduz Usmonova
O'tadi (2015)
05:25
Yulduz Usmonova
Ota faryodi
05:08
Yulduz Usmonova
Oq qayin
04:15
Yulduz Usmonova
Ketdi
03:37
Yulduz Usmonova
Jonim opam
04:26
Yulduz Usmonova
Ishqning shirin azobi
03:37
Yulduz Usmonova
Ex ko'chalar
03:41
Yulduz Usmonova & Ozodbek Nazarbekov
Dilfuza
03:18
Yulduz Usmonova
Dardlar boshqa
04:32
Yulduz Usmonova
Bum tak
03:45
Yulduz Usmonova
Aylanaman
03:15
Yulduz Usmonova
Adajon
04:37
Ozoda Nursaidova
Sog'indi dil
06:13
Ozoda Nursaidova
Sakina (Azeri)
03:04
Ozoda Nursaidova
Qoshi qaro payvasta
04:49
Ozoda Nursaidova
E'tirof et
04:08
Ozoda Nursaidova
Alloh
04:22
Farrux Raimov
Yuragim
03:26
Jo'rabek Qodirov
Tillo zanjir
03:49
Jo'rabek Qodirov
Kimsana
03:59
Jo'rabek Qodirov
Kaniza
03:52
Yamin
Oq Terak
03:50
Mango
Traktor
03:21
Mahmud Namozov
G'ozlarning qanotida
03:12
Lola Ahmedova
Super Mario
03:15
Jahongir
Choy
03:41
Hulkar Abdullayeva
Paqa-paq
03:22
Gulsanam Mamazoitova
Ey jon
03:55
Botir Qodirov
Yig'latur (live)
06:37
Sardor Rahimxon
Без тебя
04:03
Bahrom Nazarov
Qaramading (concert)
03:30
Bahriddin Zuhriddinov
Dengiz
03:48
Aziza Niyozmetova
Namanganning olmasi
04:01
Abdulla Qurbonov
Do'st
04:03
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