Февраль 2015
105 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Mohim
Yurak
03:28
Shohruhxon
Qoshi qaro
03:01
Manzura
Janon
03:17
Sardor Mamadaliyev
Ro'mol
02:44
Xayrulla Vahobov
Tanhoginam
03:22
DJ Mix
Kechirma meni
03:30
Hoji Akbar
Gulbadan
03:50
BoB & Fayoz
Ha shunday
03:55
Ummon
Sen
02:41
Ezoz guruhi
Yomgir
03:45
BeK
Aytolmadim
04:22
Mahmud Namozov
Ko'za 2
03:43
Abdurashid Yo'ldoshev
Bog' ko'cha
03:40
Navo ansambli
Mayda-mayda (remix)
03:10
Navo ansambli
Qoraqosh
02:50
Jasurxan Gaipov
Yoningda bo'lay
03:19
Avaz Olimov & Javlonbek Olimov
Erkam
03:40
Javlonbek Olimov
Ey sabo
03:19
Javlonbek Olimov
Hilila
03:22
Javlonbek Olimov
Sensan yuragim
03:49
Oybek Quvonov
Jigitter
02:47
Dilshod Ali
Yo'q dema
03:56
Umar Shamsiyev
Jonimga ozor
03:00
Dilso'z & Sardor Rahimxon
Sog'indi yurak
03:41
Mr Akrom
Без тебя
04:07
Jasurbek Jabborov & Dilnoza Akbarova
Azizimsan
03:43
Dilnoza Akbarova
Sen jonim
03:24
Jasurbek Jabborov
Nargiz
03:18
Mirjon Ashrapov
Yor-yorlar
03:47
Dilnoza Ismiyaminova & Umid Azizxon
Vatan
03:15
Yulduz Turdiyeva & Umid Azizxon
Muqaddas vatan
03:44
Umid Azizxon
Родинка
03:41
Umid Azizxon
Sevgilim
03:51
Umid Azizxon
Sen farishtamsan
04:13
Umid Azizxon
Shahlomisan
03:29
Shuhrat Qayumov
Diyorim
04:30
Dilso'z & Shohruh Mirzo
Mana yana
03:46
Shuhrat Qayumov
Yigitman
04:10
Shuhrat Qayumov
Qizim 2
03:53
Shuhrat Qayumov
Oy yuzidan
02:50
Shuhrat Qayumov
Uyg'urcha
04:47
Shuhrat Qayumov
Shukur qilaylik
03:04
Kaniza
Ketaman
03:33
Shohruh Mirzo
Yolvoraman
03:52
Shohruh Mirzo
Yok yok
04:02
Shohruh Mirzo
Yetar
04:37
Shohruh Mirzo
Xush endi
04:14
Shohruh Mirzo
Vos kechi
04:15
Shohruh Mirzo
Vodiycha
03:19
Shohruh Mirzo
Vatanim
04:04
Shohruh Mirzo
Uylanmai
04:11
Shohruh Mirzo
Tinch qo'y
03:17
Shohruh Mirzo
So'rama
04:14
Shohruh Mirzo
Sog'inibi
03:53
Shohruh Mirzo
Sog'indim
03:00
Shohruh Mirzo
Sog'inch
04:17
Shohruh Mirzo
Shahlo go'zlarini
03:45
Shohruh Mirzo
Sevgilim
03:48
Shohruh Mirzo
Sevdirib
04:23
Shohruh Mirzo
Qoqdim qopini
03:37
Shohruh Mirzo
Onalai
05:50
Shohruh Mirzo
Nishatini
03:09
Shohruh Mirzo
Nerdasan
04:04
Shohruh Mirzo
Jonimi
03:23
Shohruh Mirzo
Jon sana qurbon
03:22
Shohruh Mirzo
Humori o'zim
03:29
Shohruh Mirzo
Go'zzing
03:18
Shohruh Mirzo
Dim yomon
02:44
Shohruh Mirzo
Chaka-chaka
03:46
Shohruh Mirzo
Bu kecha
05:12
Shohruh Mirzo
Bevafo dunyo
04:38
Shohruh Mirzo
Azila
03:51
Shohruh Mirzo
Arkalab
03:30
Shohruh Mirzo
Akansizi
02:44
Dilfuza Rahimova
Erkakdan omadni ayama hayot
04:13
Dilfuza Rahimova
Oy yuzligim yo'q
03:55
Dilfuza Rahimova
Sevgilim hat berib
03:47
Dilfuza Rahimova
Kumushbibi
02:56
Dilfuza Rahimova
Dargoxingga kelibman
03:58
Dilfuza Rahimova
Boshimga bolishlar botdi
03:38
Behruz Rahimov
Netay
03:36
Behruz Rahimov
Nega kelding
03:03
Behruz Rahimov
Bechora inson
03:11
Ali Niyozimbetov
Shukrona
04:16
Ali Niyozimbetov
To'xta
04:42
Manzura & Ali Niyozimbetov
Sensiz
03:46
Ali Niyozimbetov
Senga
03:33
Ali Niyozimbetov & Dilnoza Mirzaxo'jayeva
Duet
04:41
Ali Niyozimbetov & Samandar
Do'st uchun yasha
05:06
Ali Niyozimbetov & Samandar
Do'st bo'lsin
04:18
Ali Niyozimbetov
Dil tori
03:53
Diyor Mahkamov & Ali Niyozimbetov
Akajon
03:04
Qilichbek Madaliyev
Ra'no
03:22
Xushnud & Otabek Mutalxo'jayev
Hayol
03:31
Ziynat guruhi
Рядом с тобой
03:18
Ziynat guruhi
Men izlagan
03:26
Ziynat guruhi
Yoningdaman
03:17
Asmira
Erkala
03:46
Ummon
Ishon
03:41
Oybek va Nigora
Omon-omon (remix)
03:58
←
1
2
→
Главная
»
Архив по годам
»
2015
»
Февраль
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00