Сентябрь 2015
29 треков за месяц.
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Alo My Love
02:56
Shohzamon
Shahzoda (Chikko)
03:39
Muhammad Ali
За тобой
03:26
Farrux Sobirov
Umid
04:00
Bunyod
Jigaring kuyar
04:13
Isroil Saidumarov
Kel ey yorim
03:29
Nuriddin Jayxun
Farzand
03:33
Navruza Abbosova
Uchrashganida
03:12
Isroil Saidumarov
Vafo qilursiz
03:25
Aziz Rametov
Keksalarni e'zozlab
02:57
Yodgor Mirzajonov
Rayhon
03:24
Yagona
Olma
03:47
Zoirbek
Orzuli
04:12
Shohsanam & Avzalbek Husanov
Ardog'imda
02:08
Navruza Abbosova
Unutolmasman
03:45
Davron Ergashev
Majnuntol
03:40
Daler Fayzullayev
O'ynaysan
03:20
Leyli
Lik-Lik
03:37
Navruza Abbosova
Muhabbat
03:41
Doniyor Fayz
Go'zallardan ziyoda
03:54
Kaniza
Hammasi (remix)
03:00
Masrur Usmonov
To'ylar muborak
03:41
Navruza Abbosova
Mehnat (duet)
02:40
Manzura & Shoxrux
O'zingdan ko'r
03:39
Navruza Abbosova
Mavrigi
04:33
Navruza Abbosova
Va'dabozim
03:04
Vohidjon Isoqov
Yigirma besh yoshimda
02:22
Shahboz va Navro'z
Janoney
03:04
Tohir Usmonov
Guldaxanim
03:14
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