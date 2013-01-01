Февраль 2013
262 треков за месяц.
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Ozodbek Nazarbekov
Kuygan ko'ngil
03:54
Ozodbek Nazarbekov
Qoro qoshligim
04:02
Ozodbek Nazarbekov
Ketolmayman
03:42
Ozodbek Nazarbekov
Ketma
04:17
Ozodbek Nazarbekov
Kerakmas (jonli)
04:49
Ozodbek Nazarbekov
Kelmasa kelmas
03:48
Ozodbek Nazarbekov
Kelmadingiz
03:40
Ozodbek Nazarbekov
Keley yorim
04:17
Ozodbek Nazarbekov
Kelarsan
03:32
Ozodbek Nazarbekov
Keladur
04:40
Ozodbek Nazarbekov
Qaldirg'och
05:09
Ozodbek Nazarbekov
Qaydasan
03:50
Ozodbek Nazarbekov
Ikkimiz
04:26
Ozodbek Nazarbekov
Yig'lama
05:01
Ozodbek Nazarbekov
Yig'lagim keldi
03:53
Ozodbek Nazarbekov
Yigitlar
06:07
Ozodbek Nazarbekov
Yigit qasam ichmaydi
05:06
Ozodbek Nazarbekov
Zuhro yulduz
03:55
Ozodbek Nazarbekov
Zor aylama
03:50
Ozodbek Nazarbekov
Jonim manim
03:45
Ozodbek Nazarbekov
Jondan aziz
06:17
Ozodbek Nazarbekov
Jon o'rtanar
03:45
Ozodbek Nazarbekov
Jiyda gulim
04:26
Ozodbek Nazarbekov
Yoronlar (jonli)
07:12
Ozodbek Nazarbekov
Yorim qani
03:55
Ozodbek Nazarbekov
Yor
03:13
Ozodbek Nazarbekov
Dutor (jonli)
04:20
Ozodbek Nazarbekov
Dilorom
04:51
Ozodbek Nazarbekov
Dilbarim
03:19
Ozodbek Nazarbekov
Dilbar
04:02
Ozodbek Nazarbekov
Diydor shirin
06:18
Ozodbek Nazarbekov
Devona oshiqman (jonli)
04:10
Ozodbek Nazarbekov
Devona oshiq
04:00
Ozodbek Nazarbekov
Gulsan
03:43
Ozodbek Nazarbekov
Go'zal
03:27
Ozodbek Nazarbekov
Voy bo'ldi
03:54
Ozodbek Nazarbekov
Vatanim meni
04:10
Ozodbek Nazarbekov
Vatan
04:36
Ozodbek Nazarbekov
Vatan 2
05:01
Ozodbek Nazarbekov
Bog' aro
03:03
Ozodbek Nazarbekov
Bir qulog'i chandiq qiz
03:14
Ozodbek Nazarbekov
Biyo-biyo
03:21
Ozodbek Nazarbekov
Bevafo (old)
04:22
Ozodbek Nazarbekov
Bevafo
04:18
Ozodbek Nazarbekov
Arabcha
04:15
Ozodbek Nazarbekov
Anjancha 2
05:38
Ozodbek Nazarbekov
Andijoncha
07:09
Ozodbek Nazarbekov
Olloh go'zal
05:47
Ozodbek Nazarbekov
Sho'x ellar
03:43
Ozodbek Nazarbekov
Qo'rg'onim
04:36
Ozodbek Nazarbekov
O'rgilay
04:45
Ozoda Nursaidova
Hasadgo'ylar
05:26
Ozoda Nursaidova
Extiyojim bor
05:18
Ozoda Nursaidova
Shirin joningdan
04:46
Ozoda Nursaidova
Shaydo
03:55
Ozoda Nursaidova
Chimildiq
04:47
Ozoda Nursaidova
Xasrat
05:26
Ozoda Nursaidova
Turk
03:34
Ozoda Nursaidova
Suxani
03:57
Ozoda Nursaidova
Sen bo'lmasang boshqasi
04:21
Ozoda Nursaidova
Sevgilim
05:08
Ozoda Nursaidova
Onajon
07:05
Ozoda Nursaidova
Ona
05:33
Ozoda Nursaidova
Nozni farqi bor
04:21
Ozoda Nursaidova
Muhabbat qaydasan
03:54
Ozoda Nursaidova
Mo'yin
04:17
Ozoda Nursaidova
Mehmonim (duet)
04:46
Ozoda Nursaidova
Meni sev
04:38
Ozoda Nursaidova
Mayxona
04:18
Ozoda Nursaidova
Kuydirding
03:30
Ozoda Nursaidova
Kehcagi emas
05:49
Ozoda Nursaidova
Ketaman
04:49
Ozoda Nursaidova
Qayin singil
04:19
Ozoda Nursaidova
Ishq sharobi
04:59
Ozoda Nursaidova
Zolim yillar
04:26
Ozoda Nursaidova
Yor-yor
05:58
Ozoda Nursaidova
Dunyo
06:48
Ozoda Nursaidova
Dema-dema
04:12
Ozoda Nursaidova
Devona (remix)
04:24
Ozoda Nursaidova
Bo'ydog'im
04:33
Ozoda Nursaidova
Boshqachaman
04:00
Ozoda Nursaidova
Afsonam
03:34
Ozoda Nursaidova
Assalom Namaste
04:01
Ozoda Nursaidova
Asrasin
06:55
Ozoda Nursaidova
Avrama
04:11
Shahzod Shoh
Yomg'ir
03:27
Shahzod Shoh
Yonimda bo'l
02:59
Shahzod Shoh
Kel jonim
03:07
Shahzod Shoh
Seni sevaman
03:02
Shahzod Shoh
O'zingdan ketma
03:09
Sherzod Yakubov
Dilozorim
03:45
Ozoda & Jafarbek
Ikkimiz
03:41
Anvar G'aniyev
Unutolmasman
03:24
Anvar G'aniyev
Taqdir
03:37
Anvar G'aniyev
Oh sevaman (remiks)
04:01
Tamila
Childirma
02:57
Farrux Komilov
Hayolim sen
03:28
Shahriyor & Farrux Soipov
We play
04:05
Bayram
Yo'q-yo'q
02:43
Bayram
Popuri
05:58
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