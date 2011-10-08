Sevinch - O'zbekiston jannat

Sevinch — O'zbekiston jannat
Ijrochi: Sevinch
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 216
Hajmi: 5.79 MB
Davomiyligi: 02:30
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 08-10-2011
Skachat

Qo'shiq haqida

«O'zbekiston jannat» — Sevinch ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:30, sifati 128 kbps, saytga 2011-yil 8-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 216 marta tinglangan. Sevinch ijrosida saytda jami 99 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Sensiz», «Qolarman hayolingda (feat. Sevinch)», «Men ketarman (feat. Sevinch)».

Sevinch - O'zbekiston jannat qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00