Sevinch - O'zbekiston jannat
|Ijrochi:
|Sevinch
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|216
|Hajmi:
|5.79 MB
|Davomiyligi:
|02:30
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|08-10-2011
Qo'shiq haqida
«O'zbekiston jannat» — Sevinch ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:30, sifati 128 kbps, saytga 2011-yil 8-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 216 marta tinglangan. Sevinch ijrosida saytda jami 99 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Sensiz», «Qolarman hayolingda (feat. Sevinch)», «Men ketarman (feat. Sevinch)».
Sevinch - O'zbekiston jannat qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.