Anora - Nagufti

Anora — Nagufti
Ijrochi: Anora
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 175
Hajmi: 9.51 MB
Davomiyligi: 04:07
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 22-12-2010
Skachat

Qo'shiq haqida

Anoraning «Nagufti» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:07, sifati 128 kbps, saytga 2010-yil 22-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 175 marta tinglangan. Anora ijrosida saytda jami 19 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Atrofimda», «Ассаламу алайкум (ft. Anora)», «Sen bolmasang yonimda».

Anora - Nagufti qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00