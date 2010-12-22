Anora - Nagufti
|Ijrochi:
|Anora
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|175
|Hajmi:
|9.51 MB
|Davomiyligi:
|04:07
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|22-12-2010
Qo'shiq haqida
Anoraning «Nagufti» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:07, sifati 128 kbps, saytga 2010-yil 22-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 175 marta tinglangan. Anora ijrosida saytda jami 19 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Atrofimda», «Ассаламу алайкум (ft. Anora)», «Sen bolmasang yonimda».
Anora - Nagufti qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.