Декабрь 2010
2 888 треков за месяц.
Ноябрь
Декабрь
Shirina
Chiroyli
03:33
Shirina
Baxt
03:05
Sherzod Davronov
Sho'x nozanin
04:00
Sherzod Davronov
Olib ketay
03:49
Sherzod Abdullayev
Alamey
02:51
Sherxon & Ziyoda Usmonova
Vovaylo
03:24
Zamon
Tol'ko tebe (Только тебе)
03:49
Zamon
Ona
04:01
Sheroz
Jonginam
03:37
Sherbek Shodiyev & Dilim
Ayriliq
04:25
Sherbek Shodiyev
Sevaman
03:32
Sherbek Shodiyev
Marjuna
03:57
Sherbek Shodiyev
Baxting bo'laman
04:19
Sherbek Shodiyev
Bahor yomg'iri
03:46
Sherbek Shodiyev
Alfiya
03:57
Sherbek Shodiyev
Afsonaviy
04:06
Adham Soliyev
Shirmon
03:47
Adham Soliyev
Sen ketma
04:59
Adham Soliyev
Ro'moling
03:45
Adham Soliyev
Qalam qosh
03:11
Adham Soliyev
O muhabbat
04:31
Adham Soliyev
O'zbegim qizlari
03:29
Adham Soliyev
Nozlanib
03:49
Adham Soliyev
Noz etma
03:46
Adham Soliyev
Mengamas
03:35
Adham Soliyev
Men yonaman
03:23
Adham Soliyev
Kuyovga
04:00
Adham Soliyev
Ko'nglim bor degandim
03:57
Adham Soliyev
Izlab-izlab
03:22
Adham Soliyev
Go'zal qiz
03:29
Adham Soliyev
Do'stlarim
05:09
Adham Soliyev
Begonasan
04:14
Adham Soliyev
Bahor
04:17
Adham Soliyev
Aldading
02:58
Rayhon & Asr
Erkatoyim
03:18
Gulsanam Mamazoitova & Asr
Alam-alam
03:25
Asr
Yoqut labing
03:35
Asr
Yonimda
02:54
Asr
Yonarim
03:19
Asr
Yolg'onchi
03:05
Asr
Yodimdasan
03:03
Asr
Voy alamjon
03:44
Asr
Shaydoman
03:14
Asr
Qizg'aldog'im
02:52
Asr
Prosti proshay (просты прощай)
03:51
Asr
Nola qildim
03:37
Asr
Oshiq
02:40
Asr
Ne kunlar
03:03
Asr
Faryod
03:29
Asr
Bilmading
03:24
Asr
Anor-anor yuzligim
03:27
Askorbinka
Shartmi shart
03:09
Askorbinka
Oddiy hayot
03:12
Askorbinka
Kriminal qiz
02:56
Askorbinka
Foyda yo'q
03:39
Askorbinka
Dangalchi qiz
02:59
Asilzoda
Yodimda
03:26
Asilzoda
Yangi yil
03:27
Asilzoda
Hayot go'zal
04:51
Asilzoda
Hayollarim
03:49
Asilzoda
Unutma
03:49
Asilzoda
Tushunib bo'lmas
03:25
Asilzoda
Sensiz
05:08
Asilzoda
Ketolmaysan
03:18
Asilzoda
Ey Hudo
03:00
Asal
Yuragim
03:27
Asal
Sen ketding
03:43
Asal
Unutmagin
03:15
Asal
Izlagin
04:00
Anyon
Taqdir
03:44
Anyon
Tansuy (танцуй)
03:50
Anyon
Oq kabutarlar
03:11
Anyon
Muhabbat
04:00
Anvar Sobirov
Sen bo'lmasang
03:55
Anvar Sobirov
Yonimga kel
03:43
Anvar Sobirov
Siz
04:16
Anvar Sobirov
Seni sevdim
04:31
Anvar Sobirov
Meni sev
03:09
Anvar Sobirov
Maxbubajon
03:45
Anvar Sobirov
Kel endi
03:34
Anvar Sobirov
Galdim
04:10
Anvar Sobirov
Ayollarga
03:27
Anvar Sanayev
Yulduzim
03:43
Anvar Sanayev
Yor-yorlar
04:23
Anvar Sanayev
Yig'ladim
03:53
Anvar Sanayev
Hamida
03:27
Anvar Sanayev
Tojikcha
03:57
Anvar Sanayev
Seni izladim
03:21
Anvar Sanayev
Ko'zlaringda yosh
04:22
Anvar Sanayev
Go'zalim
03:42
Anvar Sanayev
Biyo yoram
04:22
Anvar Sanayev
Baxtli bo'l
03:31
Anvar Sanayev
Bevafo go'zal
03:48
Anvar G'aniyev
Bevafo
02:30
Anora
Yonsin
04:10
Anora
Tuyg'u
04:29
Anora
Sog'indim
03:22
Anora
Sensiz yolg'iz
03:26
Anora
Qalbim
03:53
Anora
Oy nurlari
04:16
←
1
…
5
6
7
8
9
…
17
…
29
→
Главная
»
Архив по годам
»
2010
»
Декабрь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00