Май 2026
2 646 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Азамат Токотокадыров
Унутулбайт
03:46
Masha May
Последний звонок
01:19
Неуловимый
Я молчу а ты смеешься
01:30
TATITERA
Tunda ko'cha kezarman
03:30
ZEYIN
Вай вай (Kavkaz deep house 2026)
04:19
Sashals
Не ревнуй
01:24
Artem Smile
Ой не ругай меня мама
01:22
Nazir Habibov
Meni gora allam
04:13
Enzro
Она красива как весна
03:00
Asad Toshpulatov
Hamisha
02:38
ASHUGH ATANI
Набери
03:59
Yulduz Abdullayeva
O'n sakkizda edik o'shanda
03:05
Mavluda Asalxo'jayeva
Qizlarjon 2026
03:28
Botir Qodirov
Ataylab ate
01:56
Лиза Бобруйская
Мой муж самый лучший
01:22
Sarki
Ben sen degilim senin gibide değilim
01:12
Малика Кавраева
Хьо воцу дахар
03:56
REMZI
Аромат дорогой
01:31
Cavid memmedov
Gəncə
04:05
Тургуналы Саркулов
Эркелеп
03:56
Berrin
Beni kimse anlamaz
05:38
Александр Янущик
Старинные часы
01:57
Полутон
Да иди ты нахуй
01:16
Bazm Jon
Mana shu dam
03:27
Saidxon UZ
Baxtliman deb aldab yurganlar
05:46
O‘zbek Sado
Sevdim seni telbalarcha
05:38
O‘zbek Sado
Boyman dema
05:06
4ETVERGOV
Ирония судьбы ты просишься назад
01:38
4ETVERGOV
Ты больше не мой краш
01:38
DLEJ
Seni himoya qilishim sababi
04:07
Ingvar
Ты мой аленький цветочек
00:55
Акмаль Холходжаев
Когда ты на машине при деньгах (Кавер)
03:38
Кьюаркод
Отьеби меня и прикури вялого
01:20
Rusik
Ты лучик мой
03:21
Любаша
Пусть новый день подарит радость и удачу
01:09
Песня
Салом Алейкум юрагим сени чорлайди
01:10
Veremeev & Лёша Бином
Я хочу тебя всю
02:05
Veremeev & Лёша Бином
Твои глаза как будто теплый океан
02:05
DIZZI
Yolg'iz Yo'l
02:16
Ислам Итляшев
Мужское сердце
03:35
Vorskiy & GG Brodyaga
Кайфовая (Perisounds remix)
04:41
Veremeev
Ты моя любовь и это между прочим
02:05
Матрёшка Static
Кто там спит с моим бывшим
01:32
Матрёшка Static
Сердце в хлам
00:19
Матрёшка Static
Я думала депрессия это был муж
00:32
Матрёшка Static
Потеряны годы
01:02
Матрёшка Static
Обожженная душа
00:31
Pesni.ray
Моей сестре
01:06
Дримвейв
Ты чужой ты не мой
03:32
Ali Studio
Кел жаным биле
03:43
SHUMEI
Ти занадто красива
03:31
Ali cover
Ойбай сары қыз
02:53
Dj Remob
Падай поймаю (Orxan Remix)
04:03
ABRAG
Поджигай
02:28
LI ZA & HYDY
Ещё минута
02:16
MALA SARA & Faina Stefa
Я вже завелась
01:53
Алина Мусиева
Вула везар
04:50
Ali
Жаным сенің көңіліңе қарап
03:19
Gevorg
Хватит малышка
03:56
HNZ
Она выбирает один раз не дважды
03:47
Дримвейв
Ромашки белые
01:47
JEEG
Тебя никому не отдам
04:42
Garik Garik
Наш срок не никта
04:44
ЧастушкиН & Иван Дурак
Жили были не тужили четверо друзей
02:12
Свои Люди & SowCon & lampa4ka
Маршрут построен
01:12
Ярослав Леонов
А за окном уже тепло
00:35
Shaxriyor Parpiyev
Kechirgaymu
03:39
Muhammadi Nuraliyev
So’ngi qo’ng’iroq
03:46
Farruxbek Nabiyev
Gapir
03:05
Ozoda Nursaidova
To'ylar muborak
04:38
Mary Sharm
ЛЮБЛЮ НО ОТПУСКАЮ
00:57
Azel
Мадине love–drama маме
01:22
Umar Chak
Мартан помнит
02:18
Эндшпиль
Высота
01:26
Maur
Капают щекам
00:46
Yulia
Губы со вкусом лета
01:06
wavdealer
Туманы
01:53
InYan melodia AI
Желаю счастья
02:26
TASMIN
Ko'k baxmali
04:52
Бузок
Один последний раз
04:18
Imron
O'zbek
04:00
Beggi
Foyda uchun
02:04
Rustam Ismatov
Yolg'izman
04:42
Malika Egamberdiyeva
Духтарчон
03:22
Jo'rabek Qodirov
Huvaydo
03:02
Nəfəs
Sevgilim
03:03
Şəbnəm Qəhramanova
Peşmansanmı?
03:29
Qarabasma
Performans
01:19
Mehmet Acıoğlu
Ihtiyacım Var
04:36
Babek Nur & Dj Aqil
Yanmadım mı Sənə Mən 2026 (Remix)
03:44
Nemo & Ferman Memmedov
Unut Meni
03:48
Fehmin Qurbanov
Unuda bilməyəcəksən
03:34
Jasmin
Man bir kuni tush ko’rsam
01:13
Еркін Нұржанов
Қырғыз қызына
03:20
Қайрат Нұртас & NAZIMA
Kaidasyn REMIX (Night Vibe 2026)
03:39
Oybek & Nigora
Sog'inch (AI cover)
03:18
Dj Kaifar & Amaya Roma
Принц
03:09
Рейсан Магомедкеримов
Красавица
03:27
Руслан Кайтмесов
Красные розы
03:54
Нурсултан Нурбердиев
Ал менің достарым
03:20
←
1
…
7
…
15
16
17
18
19
…
27
→
Главная
»
Архив по годам
»
2026
»
Май
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00