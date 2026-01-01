Май 2026
2 646 треков за месяц.
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MilliyCoverAI
Onajon kechiring
03:58
Moonwalkermusic
Тап тап я здесь
02:14
Хит.Бот AI
Босиком по дворам
01:11
Дримвейв
А я просто любимая
01:20
Nəfəs & IskandarBey
Meniki bo'lmading
03:18
IskandarBey
Sohibqironim Bor Mani
03:35
dvanol
Твои волосы
02:17
Suno
Кайфуй от себя и просто живи
00:56
VeraTu
Как ты там
02:41
GST Music
Я так устал от всего
01:31
Suno
Мама не плачь я сегодня приду
02:14
Лена Гага
День рождения мой
02:03
Настоящий Мужчина
Сладкая черникка
02:34
Баста
Скажи мне мама сколько стоит моя жизнь (AI Cover)
01:40
Ruslan
Я такая разная чистые вибрации
01:35
Ramzes
Счастье это миг
01:16
YELENA
Бағасын біл
02:11
YELENA
Айта алмадым
02:44
YELENA KZ
Сындым бірақ Кеттім
01:53
Afra
Adı İntikamdı (Live)
03:26
Yung Ouzo & Tanerman
yanılmışım
02:05
DARA
Bangaranga (Eurovision 2026)
02:58
AIDAN
Bella (Eurovision 2026)
03:29
LELÉKA
Ridnym (Eurovision 2026)
03:28
BENAGA
Өз жолым
02:46
SERJJ
Светя другим сгораю сам (Kalashnikoff Mix)
03:40
Дмитрий Родной
Её формы как бомба
03:08
Клим Добров
Дорога
01:33
Kemal Rizaoglu
Мечта
04:34
AMIUX
Мурашки по коже
01:30
Ruslan
Какая грошка
01:33
Radil ANAME
Останусь с тобой
01:23
Melnchyuk.Mel
Де ростуть тополі
01:00
Mulen
Твой маяк
03:32
Nazir Habibow
Gynap yadamadynmy durmus
01:14
Саня Северный
Блокировочки (Полная версия)
02:34
Nurillo Qurbonov & Said Jafarov
Yoqma jonim
03:32
Davron Ergashev
Uzatamiz
03:49
Sardorbek Masharipov
Ay kizi
03:13
Bunyodjon Habibullayev
Qaysarginam
04:11
Alibek Abdullayev
Challiya
04:07
Xushnud
Uzbekcha
02:19
Farrux Farhodov
Birinchi muhabbatim
06:07
Begzodxo'ja To'laxo'jayev
Gulim
03:15
Zamira Ravshan
Якта ягона
03:30
Karakaya
Kalbim sende kaldi
01:14
Ara
Vay Vay (Aki Remix)
07:51
Романов Валентин
Ты просто знай
01:30
Marvin
Читаю по глазам
02:37
Suno
Хочу тебя потискать вот и весь сказ
01:30
Алексей
Ты сложная и в этом вся ты
01:23
Акмаль
Qizim mani oy qizim
02:35
Кошик Добра
Доброй недели светлой
00:58
QazaqVibe
Қайдасың сен
01:39
Маракеш
Еще цветочки
00:43
RB Kuz Muz
Ох уж эти выходные
04:26
Radil & ANAME
Ты моя лапочка
01:25
Shaxboz Xabiyev
Milliy Gvardiya
02:59
Dido
Xenon (Original Mix)
08:10
Bagdat Seit
Лейла
03:28
Мос & Кров
Скільки потрібно ще
02:30
ROMAN TIK
Цілуй
02:52
Sessizler
Seni Sevmek İçin
05:23
Оля Полякова
Магнітні бурі
02:45
KÓRNEL
МАНІЯ
02:41
DJALi
Olis olis manzillar
02:57
ЖИ
Армандаймын көше әні
02:05
Леночка Белочка
Я люблю тебя сынок
05:06
VeraTu
А ты молчи
03:46
ByNahid
İllər illər illər keçdi getdi
04:10
ByNahid
DÜNƏN UŞAQ İDİK
04:10
Frolova
Я ужасная мать
03:18
Ramzes
Глаза
02:09
Адыл Ибрагимов
Гром
02:37
AI CHANNEL TÜRKİYE
Beyaz olamadım ama kara da değilim
01:11
Ingvar
А все танцуют мне не до веселья
04:08
Люся Чеботина & Alex Lim & Игорь Крутой
Последний звонок
01:30
Mavik & Лолита
Журналистка
00:26
Сулима
Люди могут не вернуться
01:46
Suno
Да я старею ну и что
03:02
ROMA DJ
Вона королева
02:38
Kaiten
Будь счастлива без меня
03:28
Арни & Марат
Amore mio
02:53
PAUCHEK
Валєра
02:39
SlawikXSound
Любимая жена ты мой тихий причал
03:58
Шарыгин
Ты птица вольная
01:24
Сердцем к сердцу
Последний звонок
02:08
KARIARDE
Ты не думай
01:00
Mr.Ali Uzmusic
Dardimni aytaymi
04:02
Xushnud
Uzbechka
02:19
Ruslan
Не жди что я буду послушной и слабой
01:39
ЖИ
Не үшін келдік өмірге
03:45
EVSTA
Сину
01:16
Alexs 163
А я иду такая вся в дольче галошах
04:14
JONY & Hammali
Я тебя так люблю
01:17
Ramzes
Дым масок (Полная версия)
02:19
Ramzes
Покажи мне душу а не новый макияж
02:19
Песня
Я люблю только тебя одну
01:28
IL'GIZ
Заигрались мы с тобой в любовь
02:32
Yunus Amanow
Gyzym
01:35
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