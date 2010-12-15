Elmurod Mirzayev - Ey dilim

Elmurod Mirzayev — Ey dilim
Ijrochi: Elmurod Mirzayev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 163
Hajmi: 7.52 MB
Davomiyligi: 03:15
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 15-12-2010
Skachat

Qo'shiq haqida

«Ey dilim» qo'shig'ini Elmurod Mirzayev ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:15, sifati 128 kbps, saytga 2010-yil 15-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 163 marta tinglangan. Elmurod Mirzayev ijrosida saytda jami 15 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Gulruh», «Yuragimni», «Debsanda (New version)».

Elmurod Mirzayev - Ey dilim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00