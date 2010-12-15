Elmurod Mirzayev - Ey dilim
|Ijrochi:
|Elmurod Mirzayev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|163
|Hajmi:
|7.52 MB
|Davomiyligi:
|03:15
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|15-12-2010
Qo'shiq haqida
«Ey dilim» qo'shig'ini Elmurod Mirzayev ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:15, sifati 128 kbps, saytga 2010-yil 15-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 163 marta tinglangan. Elmurod Mirzayev ijrosida saytda jami 15 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Gulruh», «Yuragimni», «Debsanda (New version)».
Elmurod Mirzayev - Ey dilim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.