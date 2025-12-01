Pahlavon Ma'ruf
2 ta qo'shiq
#Pop musiqa
Tinglash
Mashhur
Yangi
Eski
A — Z
Pahlavon Ma'ruf
Yomg'ir
03:26
Pahlavon Ma'ruf
Gulim
02:39
Bosh sahifa
»
Ijrochilar
»
Pahlavon Ma'ruf
Yangi qo'shiqlar
Izzat Shukurov — Dil yig'lar
Roshka — Jup anor
Navro'z Sobirov — Go'rmasam bo'lmas
Noumo, SHAX — Mayovka
Aylin Xan — Aybim ne
Nilufar Usmonova — Рафти
DELAR, Emosh — Qo'yib yubordim
Sarvinoz Ruziyeva — O'ynang onajon
СИИЯЙ — Сердце
Koles & Paha — Ночь так темна
брови не хмурь — Везите туда
Эллаи, ВесЪ — Все получится
Killa Crossavah feat. Avenuepluggg — Pulse
SEEYASIDE — Совы
Крейсеров, Криминальный бит — Что тебе снится?
Yilning xitlari
Yorqinxo'ja Umarov — Million millionlar ichida topganim
Jaloliddin Ahmadaliyev — Tong otguncha
Jaloliddin Ahmadaliyev — Yugurganniki mas Buyurganniki
Izzatbek Holiqov — 20 sevib qoldim 30 yoshni
Yulduz Usmonova — Onamga aytmang
Afruza — Olamda yo'q
AGA — Xushla mani
Shahlo Salayeva — Ko'r bo'lasan
Afruza — Ko'rolmaslar ko'rib qo'ysin bunday sevgi olamda yo'q
Sevinch Ismoilova — Gitarist
Keysun — Bache Tokhs
Jaloliddin Ahmadaliyev — Chaqirsam
Dildora Niyozova — Sevmoqdasan
Yangi trend — Bilmas edim, dard berar (O'zbek tilida)
AGA — Navdasang da
Mashhur ijrochilar
Jaloliddin Ahmadaliyev
Mirjalol Ne'matov
Xamdam Sobirov
Ozoda Nursaidova
Yulduz Usmonova
Sevinch Ismoilova
Nodiraxon Subhonova
Xurshid Rasulov
Gulinur
Tolib Musofir
Xurshidbek Qahhorov
Dildora Niyozova
Gut1k
Ulug'bek Yulchiyev
G'aybulla Tursunov
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00