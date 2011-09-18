Davron Shanson - Jannat Yurtim
|Ijrochi:
|Davron Shanson
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|177
|Hajmi:
|7.81 MB
|Davomiyligi:
|03:23
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|18-09-2011
Qo'shiq haqida
«Jannat Yurtim» — Davron Shanson ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:23, sifati 128 kbps, saytga 2011-yil 18-sentabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 177 marta tinglangan. Davron Shanson ijrosida saytda jami 23 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Mama, ya lyublyu tebya», «Tashkent gorod moy», «Ti moya lyubimaya (ты моя любимая)».
Davron Shanson - Jannat Yurtim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.