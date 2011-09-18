Davron Shanson - Jannat Yurtim

Davron Shanson — Jannat Yurtim
Ijrochi: Davron Shanson
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 177
Hajmi: 7.81 MB
Davomiyligi: 03:23
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 18-09-2011
Skachat

Qo'shiq haqida

«Jannat Yurtim» — Davron Shanson ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:23, sifati 128 kbps, saytga 2011-yil 18-sentabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 177 marta tinglangan. Davron Shanson ijrosida saytda jami 23 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Mama, ya lyublyu tebya», «Tashkent gorod moy», «Ti moya lyubimaya (ты моя любимая)».

Davron Shanson - Jannat Yurtim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00