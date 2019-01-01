Xurshidbek Sariev
5 ta qo'shiq
#Pop musiqa
Tinglash
Mashhur
Yangi
Eski
A — Z
Xurshidbek Sariev
Sevaman
04:01
Xurshidbek Sariev
Qolingdan tutmay Sevaman
04:01
Xurshidbek Sariev
Ota-ona
04:09
Xurshidbek Sariev
Odamlar
04:46
Xurshidbek Sariev
Qoshlari qaro
03:38
Bosh sahifa
»
Ijrochilar
»
Xurshidbek Sariev
Yangi qo'shiqlar
Адыл Ибрагимов — День измены
Shamo — Смотри, какой сигнал мы идём
Shahrizod — Tik-Tak
KARINAXON — Модар
Орёл — Я больше никому не верю
Zloy Rock — В унисон
Blondinka Tasha — Жду от жизни приключений
Любаша — В нашем доме поселился замечательный сосед
SlawikXSound — Все хотят красивых слов
baq — Сүйіп қалдым бір аруды
DM-STUDIO — Она не виновата
ЮлияД — Make the speakers overload
Moonwalkersmusic — Во сколько начнём
Moonwalkersmusic — Опять что-то случилось
Лялька — Ничего не очки
Yilning xitlari
Yorqinxo'ja Umarov — Million millionlar ichida topganim
Jaloliddin Ahmadaliyev — Tong otguncha
Jaloliddin Ahmadaliyev — Yugurganniki mas Buyurganniki
Izzatbek Holiqov — 20 sevib qoldim 30 yoshni
Yulduz Usmonova — Onamga aytmang
Afruza — Olamda yo'q
AGA — Xushla mani
Shahlo Salayeva — Ko'r bo'lasan
Afruza — Ko'rolmaslar ko'rib qo'ysin bunday sevgi olamda yo'q
Sevinch Ismoilova — Gitarist
Keysun — Bache Tokhs
Dildora Niyozova — Sevmoqdasan
Yangi trend — Bilmas edim, dard berar (O'zbek tilida)
Jaloliddin Ahmadaliyev — Chaqirsam
AGA — Navdasang da
Mashhur ijrochilar
Jaloliddin Ahmadaliyev
Mirjalol Ne'matov
Xamdam Sobirov
Ozoda Nursaidova
Yulduz Usmonova
Sevinch Ismoilova
Nodiraxon Subhonova
Xurshid Rasulov
Gulinur
Tolib Musofir
Xurshidbek Qahhorov
Dildora Niyozova
Gut1k
Ulug'bek Yulchiyev
G'aybulla Tursunov
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00