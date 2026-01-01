Umrbek
5 ta qo'shiq
#Pop musiqa
Tinglash
Mashhur
Yangi
Eski
A — Z
Umrbek
Sensiz
03:12
Umrbek
Surmalari
03:26
Umrbek
Дорогая дорогой
02:47
Umrbek
Bir dona
03:51
Umrbek
Shokolad
03:17
Bosh sahifa
»
Ijrochilar
»
Umrbek
Yangi qo'shiqlar
Voydod group — Sartarosh
Amirbey — Kiprigimda
Gudvin — Украсть это лето
DJ PR — Папа это не мама
D.Encore — Rapsody
ЮлияД — Разгоняем пульс на максимум
DJ PR — Ты прекрасна
DJ PR — Говори со мной
SDLW — Ангелом твоим
Адыл Ибрагимов — Демон
Moonwalkersmusic — Работаем до двух
Moonwalkersmusic — Офигенный вайб
Moonwalkersmusic — Под каблучок
Moonwalkersmusic — Ralfs un vectēvs
Moonwalkersmusic — Во вторник на работу
Yilning xitlari
Yorqinxo'ja Umarov — Million millionlar ichida topganim
Jaloliddin Ahmadaliyev — Tong otguncha
Jaloliddin Ahmadaliyev — Yugurganniki mas Buyurganniki
Izzatbek Holiqov — 20 sevib qoldim 30 yoshni
Yulduz Usmonova — Onamga aytmang
Afruza — Olamda yo'q
AGA — Xushla mani
Shahlo Salayeva — Ko'r bo'lasan
Afruza — Ko'rolmaslar ko'rib qo'ysin bunday sevgi olamda yo'q
Sevinch Ismoilova — Gitarist
Keysun — Bache Tokhs
Dildora Niyozova — Sevmoqdasan
Yangi trend — Bilmas edim, dard berar (O'zbek tilida)
AGA — Navdasang da
Jaloliddin Ahmadaliyev — Chaqirsam
Mashhur ijrochilar
Jaloliddin Ahmadaliyev
Mirjalol Ne'matov
Ozoda Nursaidova
Xamdam Sobirov
Yulduz Usmonova
Sevinch Ismoilova
Nodiraxon Subhonova
Xurshid Rasulov
Gulinur
Xurshidbek Qahhorov
Tolib Musofir
Dildora Niyozova
Gut1k
Ulug'bek Yulchiyev
G'aybulla Tursunov
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00