Qurban Qurbanzade
7 ta qo'shiq
#Pop musiqa
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Qurban Qurbanzade & Ramil Sedali
Gece Lezet Eliyir
04:33
Nazənin & Qurban Qurbanzade
Unuda Bilməyəcəksən
04:46
Qurban Qurbanzade
Bu Dünyanın Başını Burax
03:51
Qurban Qurbanzade & Sabina Mursalova
Umidsiz Sevgi
05:08
Qurban Qurbanzade
Yaxşiki varsan
01:00
Qurban Qurbanzade
Xəbərdar etdim mən səni
01:00
Qurban Qurbanzade & Huzur
Tek Buraxmazdin
03:35
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Qurban Qurbanzade
Yangi qo'shiqlar
Shuhrat Shod — Go'zalim
Timur Jurayev — Ko'ylak
Akbarbek Sapayev — Bevafoyim
EdisonFit — Всем салам
ЮлияД — Лево-право, стоп, замри
Гектор — И когда молчала вьюга
Руслан — Баба снова на коне
Руслан — Первая любовь
AQSULTAN — SYNAQ
Dj Remob — Назови меня своей девочкой 2.0
Eddis — Она добрая закачаешься
Qurban Qurbanzade — Gələndə Var Gedən Çoxdu Dünyada
Elyor To'ychiyev — Bir sevib qolibmizda (remix by DJ Sherzod)
Bobur Abdullayev — Do’stlarim
Полынь Folk — Ласточка. весна
Yilning xitlari
Yorqinxo'ja Umarov — Million millionlar ichida topganim
Jaloliddin Ahmadaliyev — Tong otguncha
Jaloliddin Ahmadaliyev — Yugurganniki mas Buyurganniki
Izzatbek Holiqov — 20 sevib qoldim 30 yoshni
Yulduz Usmonova — Onamga aytmang
Afruza — Olamda yo'q
AGA — Xushla mani
Shahlo Salayeva — Ko'r bo'lasan
Afruza — Ko'rolmaslar ko'rib qo'ysin bunday sevgi olamda yo'q
Sevinch Ismoilova — Gitarist
Keysun — Bache Tokhs
Jaloliddin Ahmadaliyev — Chaqirsam
Dildora Niyozova — Sevmoqdasan
Yangi trend — Bilmas edim, dard berar (O'zbek tilida)
AGA — Navdasang da
Mashhur ijrochilar
Jaloliddin Ahmadaliyev
Mirjalol Ne'matov
Xamdam Sobirov
Ozoda Nursaidova
Yulduz Usmonova
Sevinch Ismoilova
Nodiraxon Subhonova
Xurshid Rasulov
Gulinur
Tolib Musofir
Xurshidbek Qahhorov
Dildora Niyozova
Gut1k
Ulug'bek Yulchiyev
G'aybulla Tursunov
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