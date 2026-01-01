NЮ
11 ta qo'shiq
#Pop musiqa
Tinglash
Mashhur
Yangi
Eski
A — Z
NЮ
Ай какая красота жаль я снова все разрушу
01:14
NЮ
Утром
01:13
NЮ
Утром
01:13
NЮ
Детка прощай
02:44
NЮ
Не получается (Remix)
02:22
NЮ
Очень
01:34
NЮ
Пусть я буду любить другую
01:21
NЮ
Пусть я буду любить другую
01:21
NЮ
Землетрясение (Полная версия)
02:46
NЮ
Очень
01:15
NЮ
Ты пишешь письмо мне
03:37
Bosh sahifa
»
Ijrochilar
»
NЮ
Yangi qo'shiqlar
Skar — Твой Силуэт
Николай Малыхин — Смотри старик
Shahlo Rustamova — Sen bilan men
Behzodbek Majitov — Ko'zlaringni ko'rmasam
Voydod group — Sartarosh
Amirbey — Kiprigimda
Rusik — Ой, Ленка-Ленка
DM-STUDIO — Налево
Гектор — Старо как мир
Любаша — Бабье лето
Ramzes — Маленькая девочка
Moonwalkersmusic — Раз решила
DJ Agung — Dam Dam Hey
Soul 8 — Таңның үнімен
Moonwalkersmusic — Моя изба
Yilning xitlari
Yorqinxo'ja Umarov — Million millionlar ichida topganim
Jaloliddin Ahmadaliyev — Tong otguncha
Jaloliddin Ahmadaliyev — Yugurganniki mas Buyurganniki
Izzatbek Holiqov — 20 sevib qoldim 30 yoshni
Yulduz Usmonova — Onamga aytmang
Afruza — Olamda yo'q
AGA — Xushla mani
Shahlo Salayeva — Ko'r bo'lasan
Afruza — Ko'rolmaslar ko'rib qo'ysin bunday sevgi olamda yo'q
Sevinch Ismoilova — Gitarist
Keysun — Bache Tokhs
Dildora Niyozova — Sevmoqdasan
Yangi trend — Bilmas edim, dard berar (O'zbek tilida)
AGA — Navdasang da
Jaloliddin Ahmadaliyev — Chaqirsam
Mashhur ijrochilar
Jaloliddin Ahmadaliyev
Mirjalol Ne'matov
Xamdam Sobirov
Ozoda Nursaidova
Yulduz Usmonova
Sevinch Ismoilova
Nodiraxon Subhonova
Xurshid Rasulov
Gulinur
Xurshidbek Qahhorov
Tolib Musofir
Dildora Niyozova
Gut1k
Ulug'bek Yulchiyev
G'aybulla Tursunov
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00