Kvebek
1 ta qo'shiq
#Pop musiqa
Tinglash
Mashhur
Yangi
Eski
A — Z
Kvebek
Плеяды
03:16
Bosh sahifa
»
Ijrochilar
»
Kvebek
Yangi qo'shiqlar
Buzruk — Darding olay
Mavluda Asalxo'jayeva — Milliard
Qilichbek Madaliyev — Qizim
Alisher Uzoqov, Afruza — Kurashamiz
Uzmir, Mira — Shildir-shildir
Moonwalkersmusic — Девчули
Moonwalkersmusic — Привет, дорогая
DJ PR — Ветерок
DJ PR — Скажи мне, где тебя искать
DJ PR — Да-да-да, это я
DJ PR — Это моя жизнь
DJ Galba — И я хочу к тебе сейчас прижаться
Artvenka — Время учит сердце
Орёл — Придавили суки придавили
Soli, Yaia — Лиза
Yilning xitlari
Yorqinxo'ja Umarov — Million millionlar ichida topganim
Jaloliddin Ahmadaliyev — Tong otguncha
Jaloliddin Ahmadaliyev — Yugurganniki mas Buyurganniki
Mirjalol Ne'matov — Dilbar
Izzatbek Holiqov — 20 sevib qoldim 30 yoshni
Yulduz Usmonova — Onamga aytmang
Afruza — Olamda yo'q
AGA — Xushla mani
Shahlo Salayeva — Ko'r bo'lasan
Afruza — Ko'rolmaslar ko'rib qo'ysin bunday sevgi olamda yo'q
Sevinch Ismoilova — Gitarist
Keysun — Bache Tokhs
Dildora Niyozova — Sevmoqdasan
Yangi trend — Bilmas edim, dard berar (O'zbek tilida)
AGA — Navdasang da
Mashhur ijrochilar
Jaloliddin Ahmadaliyev
Mirjalol Ne'matov
Ozoda Nursaidova
Xamdam Sobirov
Yulduz Usmonova
Sevinch Ismoilova
Nodiraxon Subhonova
Xurshid Rasulov
Gulinur
Xurshidbek Qahhorov
Tolib Musofir
Dildora Niyozova
Gut1k
Ulug'bek Yulchiyev
G'aybulla Tursunov
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00