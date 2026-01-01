GST Music
13 ta qo'shiq
#Pop musiqa
Tinglash
Mashhur
Yangi
Eski
A — Z
GST Music
Плохой пример (Полная версия)
03:46
GST Music
Скажи мне зеркало
03:32
GST Music
Твоим зонтом
03:32
GST Music
Лисичка
02:41
GST Music
Потеряешь меня
04:02
GST Music
Ты мой воздух
03:02
GST Music
Сирень под луной
03:43
GST Music
Я так устал от всего
01:31
GST Music
Пиньята
03:06
GST Music
Демон внутри
03:04
GST Music
Не ваша цена
03:40
GST Music
Тени на стекле
02:49
GST Music
Тишина в углу
02:52
Bosh sahifa
»
Ijrochilar
»
GST Music
Yangi qo'shiqlar
МАЙТАЙ — Моей о.
Михалыч — Помни о смерти
Орёл — Анаша
SlawikXSound — По волчьей тропе
CORTIS — REDRED
ЮлияД — Ваши речи вам на плечи
EdisonFit — Жизнь не бумеранг
умрувмае — Кара
RB Kuz Muz — Шаманим
Nerātnās Dziesmas, M.M. — Осенний романс
Rusik — Первая любовь
Ирина Одоевская — Осенняя любовь
Bunnystuff — Мальчик мой
DJ Galba — Я удалил тебя (Radio Edit)
Nodeer, Shaka — Bolalar uyi
Yilning xitlari
Yorqinxo'ja Umarov — Million millionlar ichida topganim
Jaloliddin Ahmadaliyev — Tong otguncha
Jaloliddin Ahmadaliyev — Yugurganniki mas Buyurganniki
Mirjalol Ne'matov — Dilbar
Izzatbek Holiqov — 20 sevib qoldim 30 yoshni
Yulduz Usmonova — Onamga aytmang
Afruza — Olamda yo'q
AGA — Xushla mani
Shahlo Salayeva — Ko'r bo'lasan
Afruza — Ko'rolmaslar ko'rib qo'ysin bunday sevgi olamda yo'q
Sevinch Ismoilova — Gitarist
Keysun — Bache Tokhs
Dildora Niyozova — Sevmoqdasan
Yangi trend — Bilmas edim, dard berar (O'zbek tilida)
AGA — Navdasang da
Mashhur ijrochilar
Jaloliddin Ahmadaliyev
Mirjalol Ne'matov
Ozoda Nursaidova
Xamdam Sobirov
Yulduz Usmonova
Sevinch Ismoilova
Nodiraxon Subhonova
Xurshid Rasulov
Gulinur
Xurshidbek Qahhorov
Tolib Musofir
Dildora Niyozova
Gut1k
Ulug'bek Yulchiyev
G'aybulla Tursunov
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00