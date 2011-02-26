Shahzoda, Shahriyor - Birinchi sevgi
|Ijrochilar:
|Shahzoda, Shahriyor
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|197
|Hajmi:
|9.12 MB
|Davomiyligi:
|03:57
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|26-02-2011
Qo'shiq haqida
«Birinchi sevgi» — Shahzoda va Shahriyor ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:57, sifati 128 kbps, saytga 2011-yil 26-fevralda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 197 marta tinglangan. Shahzoda ijrosida saytda jami 434 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Ket», «Balki bu taqdir ishi», «Afsuslardan charchadim hayot (Tilayman)».
Shahzoda, Shahriyor - Birinchi sevgi qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.