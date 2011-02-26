Shahzoda, Shahriyor - Birinchi sevgi

Shahzoda, Shahriyor — Birinchi sevgi
Ijrochilar: Shahzoda, Shahriyor
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 197
Hajmi: 9.12 MB
Davomiyligi: 03:57
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 26-02-2011
Skachat

Qo'shiq haqida

«Birinchi sevgi» — Shahzoda va Shahriyor ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:57, sifati 128 kbps, saytga 2011-yil 26-fevralda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 197 marta tinglangan. Shahzoda ijrosida saytda jami 434 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Ket», «Balki bu taqdir ishi», «Afsuslardan charchadim hayot (Tilayman)».

Shahzoda, Shahriyor - Birinchi sevgi qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00