Shahrizoda - Ustozlar
|Ijrochi:
|Shahrizoda
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|77
|Hajmi:
|10.13 MB
|Davomiyligi:
|04:23
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|22-12-2010
Qo'shiq haqida
«Ustozlar» — Shahrizoda ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:23, sifati 128 kbps, saytga 2010-yil 22-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 77 marta tinglangan. Shahrizoda ijrosida saytda jami 74 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Fasli navbahor», «Saodatdir», «Rasululloh keladur».
Shahrizoda - Ustozlar qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.