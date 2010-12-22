Shahrizoda - Ustozlar

Shahrizoda — Ustozlar
Ijrochi: Shahrizoda
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 77
Hajmi: 10.13 MB
Davomiyligi: 04:23
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 22-12-2010
Skachat

Qo'shiq haqida

«Ustozlar» — Shahrizoda ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:23, sifati 128 kbps, saytga 2010-yil 22-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 77 marta tinglangan. Shahrizoda ijrosida saytda jami 74 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Fasli navbahor», «Saodatdir», «Rasululloh keladur».

Shahrizoda - Ustozlar qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00