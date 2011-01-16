Shahriyor - Uzilgan aloqa
|Ijrochi:
|Shahriyor
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|88
|Hajmi:
|8.24 MB
|Davomiyligi:
|03:34
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|16-01-2011
Qo'shiq haqida
Shahriyorning «Uzilgan aloqa» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:34, sifati 128 kbps, saytga 2011-yil 16-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 88 marta tinglangan. Shahriyor ijrosida saytda jami 87 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Xasta bolma jonim ado bolaman», «Begonamiz (2018)», «Ismi Yuragimda».
Shahriyor - Uzilgan aloqa qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.