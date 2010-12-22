Shahriyor - Tashlandiq
|Ijrochi:
|Shahriyor
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|263
|Hajmi:
|8.14 MB
|Davomiyligi:
|03:31
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|22-12-2010
Qo'shiq haqida
«Tashlandiq» qo'shig'ini Shahriyor ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:31, sifati 128 kbps, saytga 2010-yil 22-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 263 marta tinglangan. Shahriyor ijrosida saytda jami 87 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Xasta bolma jonim ado bolaman», «Begonamiz (2018)», «Ismi Yuragimda».
Shahriyor - Tashlandiq qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.