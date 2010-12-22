Shahriyor - Tashlandiq

Shahriyor — Tashlandiq
Ijrochi: Shahriyor
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 263
Hajmi: 8.14 MB
Davomiyligi: 03:31
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 22-12-2010
Skachat

Qo'shiq haqida

«Tashlandiq» qo'shig'ini Shahriyor ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:31, sifati 128 kbps, saytga 2010-yil 22-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 263 marta tinglangan. Shahriyor ijrosida saytda jami 87 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Xasta bolma jonim ado bolaman», «Begonamiz (2018)», «Ismi Yuragimda».

Shahriyor - Tashlandiq qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00