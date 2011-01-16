Shahriyor - Seni ko'rdim
|Ijrochi:
|Shahriyor
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|270
|Hajmi:
|9.18 MB
|Davomiyligi:
|03:59
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|16-01-2011
Qo'shiq haqida
«Seni ko'rdim» qo'shig'ini Shahriyor ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:59, sifati 128 kbps, saytga 2011-yil 16-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 270 marta tinglangan. Shahriyor ijrosida saytda jami 87 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Xasta bolma jonim ado bolaman», «Begonamiz (2018)», «Ismi Yuragimda».
Shahriyor - Seni ko'rdim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.