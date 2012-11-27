Shohruhxon, Shahriyor - Quvg'in
|Ijrochilar:
|Shohruhxon, Shahriyor
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|249
|Hajmi:
|8.46 MB
|Davomiyligi:
|03:40
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|27-11-2012
Qo'shiq haqida
«Quvg'in» — Shohruhxon va Shahriyor ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:40, sifati 128 kbps, saytga 2012-yil 27-noyabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 249 marta tinglangan. Shohruhxon ijrosida saytda jami 257 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Mohitabonim», «Qora ko’zlar mani hayron ayladi», «Atirgullar».
Shohruhxon, Shahriyor - Quvg'in qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.