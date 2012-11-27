Shohruhxon, Shahriyor - Quvg'in

Shohruhxon, Shahriyor — Quvg'in
Ijrochilar: Shohruhxon, Shahriyor
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 249
Hajmi: 8.46 MB
Davomiyligi: 03:40
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 27-11-2012
Skachat

Qo'shiq haqida

«Quvg'in» — Shohruhxon va Shahriyor ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:40, sifati 128 kbps, saytga 2012-yil 27-noyabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 249 marta tinglangan. Shohruhxon ijrosida saytda jami 257 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Mohitabonim», «Qora ko’zlar mani hayron ayladi», «Atirgullar».

Shohruhxon, Shahriyor - Quvg'in qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00