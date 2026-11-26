SCIRENA, TRISHA - 528
|Ijrochilar:
|SCIRENA, TRISHA
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|2.69 MB
|Davomiyligi:
|01:27
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|26-11-2026
Qo'shiq haqida
«528» — SCIRENA va TRISHA ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq Ruscha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 1:27, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 26-noyabrda qo'shilgan. Bu SCIRENAning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
SCIRENA, TRISHA - 528 qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.