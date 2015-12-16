Sardor Mamadaliyev - Ustozlar
|Ijrochi:
|Sardor Mamadaliyev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|189
|Hajmi:
|15.81 MB
|Davomiyligi:
|06:52
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|16-12-2015
Qo'shiq haqida
Sardor Mamadaliyevning «Ustozlar» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 6:52, sifati 128 kbps, saytga 2015-yil 16-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 189 marta tinglangan. Sardor Mamadaliyev ijrosida saytda jami 178 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Bir kecha qolgin», «Begonalarmiz», «Birovning ayoliga ko’z tikmang».
Sardor Mamadaliyev - Ustozlar qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.