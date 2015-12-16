Sardor Mamadaliyev - Ustozlar

Sardor Mamadaliyev — Ustozlar
Ijrochi: Sardor Mamadaliyev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 189
Hajmi: 15.81 MB
Davomiyligi: 06:52
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 16-12-2015
Skachat

Qo'shiq haqida

Sardor Mamadaliyevning «Ustozlar» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 6:52, sifati 128 kbps, saytga 2015-yil 16-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 189 marta tinglangan. Sardor Mamadaliyev ijrosida saytda jami 178 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Bir kecha qolgin», «Begonalarmiz», «Birovning ayoliga ko’z tikmang».

Sardor Mamadaliyev - Ustozlar qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00