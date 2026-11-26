Samandar Ergashev - Kuz
|Ijrochi:
|Samandar Ergashev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|5.41 MB
|Davomiyligi:
|02:56
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|26-11-2026
Qo'shiq haqida
«Kuz» — Samandar Ergashev ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:56, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 26-noyabrda qo'shilgan. Bu Samandar Ergashevning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Samandar Ergashev - Kuz qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.