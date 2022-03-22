Rustambek Serobov - Rahmatjon Ustoz

Rustambek Serobov — Rahmatjon Ustoz
Ijrochi: Rustambek Serobov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 399
Hajmi: 4.14 MB
Davomiyligi: 04:30
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 22-03-2022
Skachat

Qo'shiq haqida

Rustambek Serobovning «Rahmatjon Ustoz» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:30, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 22-martda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 399 marta tinglangan. Rustambek Serobov ijrosida saytda jami 7 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Ollohim», «Yig’ladim», «Alam-alam».

Rustambek Serobov - Rahmatjon Ustoz qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00