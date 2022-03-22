Rustambek Serobov - Rahmatjon Ustoz
|Ijrochi:
|Rustambek Serobov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|399
|Hajmi:
|4.14 MB
|Davomiyligi:
|04:30
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|22-03-2022
Qo'shiq haqida
Rustambek Serobovning «Rahmatjon Ustoz» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:30, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 22-martda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 399 marta tinglangan. Rustambek Serobov ijrosida saytda jami 7 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Ollohim», «Yig’ladim», «Alam-alam».
Rustambek Serobov - Rahmatjon Ustoz qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.