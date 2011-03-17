Orif Hotamov - So'rang
|Ijrochi:
|Orif Hotamov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|68
|Hajmi:
|17.85 MB
|Davomiyligi:
|07:46
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|17-03-2011
Qo'shiq haqida
«So'rang» — Orif Hotamov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 7:46, sifati 128 kbps, saytga 2011-yil 17-martda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 68 marta tinglangan. Orif Hotamov ijrosida saytda jami 69 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Sensan sevarim (remix)», «Sensan sevarim», «Hayron bo'la qoldim».
Orif Hotamov - So'rang qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.