Orif Hotamov - So'rang

Orif Hotamov — So'rang
Ijrochi: Orif Hotamov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 68
Hajmi: 17.85 MB
Davomiyligi: 07:46
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 17-03-2011
Skachat

Qo'shiq haqida

«So'rang» — Orif Hotamov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 7:46, sifati 128 kbps, saytga 2011-yil 17-martda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 68 marta tinglangan. Orif Hotamov ijrosida saytda jami 69 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Sensan sevarim (remix)», «Sensan sevarim», «Hayron bo'la qoldim».

Orif Hotamov - So'rang qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00