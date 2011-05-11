Nosir Alimahsumov - Yo Muhammad mustafo
|Ijrochi:
|Nosir Alimahsumov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|238
|Hajmi:
|20.41 MB
|Davomiyligi:
|08:53
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|11-05-2011
Qo'shiq haqida
«Yo Muhammad mustafo» qo'shig'ini Nosir Alimahsumov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 8:53, sifati 128 kbps, saytga 2011-yil 11-mayda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 238 marta tinglangan. Nosir Alimahsumov ijrosida saytda jami 19 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Nuri iymon», «To padar rozi emas», «Ko'za ko'targan qiz».
Nosir Alimahsumov - Yo Muhammad mustafo qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.