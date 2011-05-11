Nosir Alimahsumov - Yo Muhammad mustafo

Nosir Alimahsumov — Yo Muhammad mustafo
Ijrochi: Nosir Alimahsumov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 238
Hajmi: 20.41 MB
Davomiyligi: 08:53
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 11-05-2011
Skachat

Qo'shiq haqida

«Yo Muhammad mustafo» qo'shig'ini Nosir Alimahsumov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 8:53, sifati 128 kbps, saytga 2011-yil 11-mayda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 238 marta tinglangan. Nosir Alimahsumov ijrosida saytda jami 19 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Nuri iymon», «To padar rozi emas», «Ko'za ko'targan qiz».

Nosir Alimahsumov - Yo Muhammad mustafo qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00