Jo'rabek - Bahor

Jo'rabek — Bahor
Ijrochi: Jo'rabek
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 302
Hajmi: 7.37 MB
Davomiyligi: 03:11
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 21-07-2014
Skachat

Qo'shiq haqida

«Bahor» — Jo'rabek ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:11, sifati 128 kbps, saytga 2014-yil 21-iyulda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 302 marta tinglangan. Jo'rabek ijrosida saytda jami 40 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Eslab kelsa», «Lolalar», «Meni dardim biladi Lolalar».

Jo'rabek - Bahor qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00