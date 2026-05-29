Jaman T - WOMA
|Ijrochi:
|Jaman T
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|4.36 MB
|Davomiyligi:
|02:22
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|29-05-2026
Qo'shiq haqida
«WOMA» — Jaman T ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:22, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 29-mayda qo'shilgan. Jaman T ijrosida saytda jami 4 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Алая (Kavkaz)», «Алая (Deep House) Remix», «Алая».
Jaman T - WOMA qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.