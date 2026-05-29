Jaman T - WOMA

Jaman T — WOMA
Ijrochi: Jaman T
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 4.36 MB
Davomiyligi: 02:22
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 29-05-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«WOMA» — Jaman T ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:22, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 29-mayda qo'shilgan. Jaman T ijrosida saytda jami 4 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Алая (Kavkaz)», «Алая (Deep House) Remix», «Алая».

Jaman T - WOMA qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00